Antrenör adayları, Konya’da ter döküyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grasstroos C Antrenör Eğitim Programı Konya’da başladı.

Konya bu yıl yeni antrenör adaylarına ev sahipliği yapıyor. TFF Grasstroos C Antrenör Eğitimi Programı, Selçuklu Belediyesi Spor Tesislerinde başladı. Eğitim programına katılan 30 antrenör adayı bir hafta boyunca teorik ve pratik çalışmalar yapacak. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak. Kursta antrenör adaylarına TFF Antrenör Eğitim Programı Müdürü Nur Mustafa Gülen, TFF Eğitimcileri; Sercan Görgülü, Aşkın Çift ve Seyit Cem Ünsal ders veriyor.

1522 Ekim tarihleri arasında teorik ve saha çalışmalarının sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar; TFF Grasstroos C Antrenörlük belgesi alacak ve amatör liglerde takım çalıştırabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.