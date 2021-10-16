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Konya´da Kitap Günleri heyecanı başladı

DHA

Konya´da Kitap Günleri heyecanı başladı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri´nin açılışı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  "Konya´da Anadolu´nun en büyük kitap etkinliğini yapıyoruz. 24 Ekim´e kadar bir kültür festivali yaşanacak. Tüm Türkiye´yi kitapseverlerin bu coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi´nin düzenlediği Konya Kitap Günleri´nin açılışı yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri´ni Anadolu´nun en büyük kültür merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi´nde yaptıklarını ifade etti. Merkezin, 30 bin metrekare alanı, 18 farklı salonuyla Kitap Günleri´ne de ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Altay, "Biz sadece Kitap Günleri düzenlemiyoruz adeta bir kültür şöleni hazırladık" dedi.
'24 EKİM´E KADAR BİR KÜLTÜR FESTİVALİ YAŞANACAK'
1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450´den fazla yazar ve 500 etkinliğin kitapseverlerle buluşacağını dile getiren Başkan Altay, "Kitap Günlerimizde hem kampanyalarla yayınevlerinin sunduğu imkanlardan yararlanabilirsiniz hem yazarlarımıza kitaplarınızı imzalatabilirsiniz hem de söyleşilere, şiir dinletilerine, konserlere, tiyatro gösterilerine katılabilirsiniz. Çocuklarımız için kukla gösterileriyle birlikte 24 Ekim´e kadar burada bir kültür festivali yaşanacak. Konya´da Anadolu´nun en büyük kitap etkinliğini hazırladık. Tüm Türkiye´yi bu mutluluğa ortak olmaya ve kitapseverlerin bu coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
'BU ORGANİZASYON BEŞ ÜNİVERSİTESİ OLAN BİR ŞEHRE ÇOK YAKIŞTI'
Konya Kitap Günleri´nin açılışına Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Avcı, "Bu Kitap Günleri de Konya´ya çok yakışıyor. Hz. Pir´in pergel metaforunu hatırlarsanız. Şimdi gençlerimiz bir ayaklarını sapasağlam yola basarken burada 250´yi aşkın yayınevinin sunduğu dünya kültürüne ait farklı kültürlere ait pek çok eserle tanışmış olacaklar. Beş üniversitesi olan bir şehre çok yakıştı bu organizasyon. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. 
Açılışın ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ve Tarihçi Erhan Afyoncu´nun katıldığı panel gerçekleştirildi.
KONYA KİTAP GÜNLERİ 24 EKİM´E KADAR AÇIK KALACAK
1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevinin yer aldığı Konya Kitap Günleri´ne 450 yazar okurlarıyla buluşacak. Ayrıca çok sayıda atölye çalışması, söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Konya Kitap Günleri, 24 Ekim´e kadar 10.00 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-16 18:58:35

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