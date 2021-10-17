Genç AKSES Akşehir’i tanıtıyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (Genç AKSES) ‘Nasreddin Hoca’nın Üniversiteli Torunlarına Akşehir’i Tanıtıyor’ başlığı altında Akşehir’e gelen üniversite öğrencileri için Akşehir tanıtım gezisi düzenledi.

Başka şehirlerden gelerek Akşehir’de eğitim gören üniversiteli öğrenicilere Akşehir tarihi ve kültürel güzelliklerinin anlatıldığı gezinin ilk durağı Nasreddin Hoca Türbesi oldu. Geziye katılan grup daha sonra Hasan Paşa İmaret Cami, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu sokaklar, Tarihi Ermeni Kilisesi, Kent Ormanı ve Gülmece Parkını kapsayan bir gezi yaptı. Geziye katılan gruba Akşehir Belediyesi tarafından Hıdırlık Mesire alanında çeşitli ikramlarda bulundu.

Geziye katılan üniversite öğrencileri tarih kokan Akşehir’i tanıma fırsatı verdiği için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya teşekkürlerini iletti.

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