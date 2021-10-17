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Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan: "Çocuklarınıza sahip çıkın"

İHA

Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan: "Çocuklarınıza sahip çıkın"

MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, iş adamlarına "Bilinçli Aile ve Duyarlı Genç" konusunda bilgiler vererek, “Çocuklarınızla güncel konularla ilgili mutlaka konuşun ve onlara sahip çıkın” dedi.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, “Bilinçli aile ve duyarlı bir gençliğin oluşması noktasında tüm topluma görevler düşmektedir. Bizlerde, ailelerimizin ve gençlerimizin, ülke ekonomisine, toplumun sosyokültürel yapısına faydalı olabilmeleri için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Başkan Kağnıcı’nın ardından sözü alan Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, çocuklarla ilgili son dönemlerde ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekerek, "Pandemi devam ederse en çok aileleri yaralayacak. Pandeminin aile içinde ciddi olumsuz etkileri olmaktadır. Anneler ve babalar, gözünüz gibi baktığınız çocuklarınız gün gelecek karşınıza dikilecek ve bambaşka bireyler olacak. O gün iş işten geçmeden onlara sahip çıkın, topluma ve ülkesine faydalı bir birey olarak yetiştirin. Pandemi bizlere birer kaçış rampası oldu. Şunu anladık ki sağlıktan, aileden ve çocuklarınızdan daha önemli bir şey olmadığını hepimiz gördük ve yaşıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarınızla mutlaka iletişim halinde olun”
Anne ve babaların 5 yıllık planlarını yaparken çocuklarıyla ilgili herhangi bir plan yapmadığına dikkat çeken Aslanhan, “Maalesef ebeveynlik bugün işlerimizin hep ikinci üçüncü sırasında yer alıyor. Oysaki çocuklarımız planlarımızın en başında yer almalıdır. Aile içinde bireyler birbirleriyle konuşamaz oldular. Anne dizilerle, çocuklar bilgisayar ve telefonlarla yaşam sürdürür hale geldi. Akrabalarla ilişkileri kestik. Kısacası yabancılaşıyoruz ama artık buna dur demek lazım. Aile, bir araya geldiğinde zaman zaman telefonları, bilgisayarları, televizyonları kapatın. Çocuklarınızla güncel konularla ilgili mutlaka konuşun. Onlarla, müziği, sanatı, kültürü, siyaseti ve dinimizi konuşun. Neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar öğrenin ama sakın yargılamayın. Olumsuz bir şey söylediğinde onları can kulağıyla dinleyin, en uygun şekilde doğrusunu anlatın” dedi.

“Başarılı bir birey yetiştirmelisiniz”
Başarıyı yakalayan insanların hayatına dokunan insanlar olduğuna vurgu yapan Eğitimci Yazar Aslanhan, “Bizim çocuklarımızın hayatına kim dokunuyor? Başarılı ve güzel insanlarla buluşturmadıkça, bugün çocuklarımızın annesi de babası da, hocası da kısacası her şeyi sosyal medya oldu. Anne ve babasını dinlemiyor, sosyal medya fenomeni ne derse onu yapıyor. Sosyal medya ve dijital dünyada yaşanan akımlara çocuklarımız merak salmakta. Tehlikenin farkına varın. Onlarla ilgilenin. Bunu siz yapmazsanız başkaları yapar. Çocuklarımız Allah’ın bizlere emanetidir. Onları cam kavanozda yetiştiriyoruz. Acı çekecekler, zorluklarla karşılaşacaklar, başarısız olacaklar, hayal kırıklığı yaşayacaklar, önlerine engeller çıkacak, mücadele edemeyecekler, başkaları tarafından incitilecekler, hastalıkla mücadele edecekler. Bunların hepsini yaşayacaklar. Siz onları hayata göre hazırlayıp çok iyi yetiştirmelisiniz” şeklinde konuştu.

“Onları anlamaya çalışın”
Her annebabanın ortak isteğinin kendine güvenen çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade eden Aslanhan, “Aşırı korumacı aileler çocuklarına iyilik yaptıklarını zannederken aslında kötü davranıyor olabilirler. Öte yandan günümüzde çocuklarla ebeveynlerin dili maalesef değişmiştir. Anne ve baba olarak buna dikkat etmeli, çocuğumuzun düşünce ve ruh dünyasını daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Çocuklarımızın dersleri ve okulu ile ilgilendiğimiz kadar onların ahlak ve vicdan, terbiye, kimlik, karakter, kültür, örf, adet ve inancıyla da ilgilenmemiz gerekir. Anneler, babalar uyutuluyoruz, lütfen uyanın” şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’a hediye takdim etti.

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