Konya’da usulsüz üretim yapılan tüfek ve parçalar ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan baskında usulsüz üretildiği iddia edilen seri numarası bulunmayan satışa hazır halde 117 adet tabanca kabzalı kısa pompalı av tüfeği ve 507 adet av tüfeğine ait tüfek parçası ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir av tüfeği imalathanesinin usulsüz tüfek imal ederek satış yaptığı bilgisi alınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Beyşehir Silah Ruhsat Timi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile bahsi geçen iş yerinde arama yapıldı. Aramada, marka, model ve seri numarası bulunmayan satışa hazır halde 117 adet tabanca kabzalı kısa pompalı av tüfeği ve 507 adet av tüfeğine ait tüfek parçası ele geçirildi. Öte yandan, iş yerinin yakınında bulunan E.Ö.’ye ait depoda yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeğine ait tüfek parçası ele geçirilirken, arama sonunda ele geçirilen tüm parçalara el konuldu. Şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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