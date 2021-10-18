Konya’da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Sarıkaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (34) idaresindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, Polatlı ilçesi istikametinden Kadınhanı ilçesi istikametine seyir halinde iken yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan 7 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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