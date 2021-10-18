Minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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KONYA, (DHA)KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarında ağaca çarptı. Kazada minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)-

2021-10-18 00:39:50



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