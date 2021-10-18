Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle 2124 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek. ”Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız Run For Life” sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla 21 Ekim’de start alacak.

Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecekler. Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.



Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabilecek

Yarışa katılmak isteyen katılımcılar www.runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kayıt olabilecekler. Sanal koşu ile Türkiye’nin her yerinden bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecek. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini www.runforlife.com.tr sitesi kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri’nden 21 Ekim 23 Ekim tarihlerinde alabilecekler. Yarışı tamamlayan herkese online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olması beklenen yarışmaya katılmak için www.runforlife.com.tr web adresinden kayıt olunabilecek. Dereceye girenlerin ilanı yine www.runforlife.com.tr sitesinden, 27 Ekim tarihi itibariyle ilan edilecek.

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