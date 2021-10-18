Konyaspor ilk kez kaybetti

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor, Galatasray’a 10 mağlup olarak bu sezon Süper Lig’de ilk yenilgisini almış oldu.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor’u Mostafa Mohamed’in golüyle 10 mağlup etti. Yeşilbeyazlı ekip deplasmanda aldığı bu skorla, bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini tatmış oldu. Konyaspor, ligin geride kalan haftalarında 3 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.