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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataylı öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor

İHA

Karataylı öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile imzaladığı “Öğrencilerimizi Modern Tarım Teknikleriyle Buluşturuyoruz” protokolü, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayata geçti.
Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki uygulama alanları sayesinde hem pratik yapma hem staj hem de para kazanma şansı buluyor. Söz konusu proje; Karatay Belediyesi tarafından hazırlandıktan sonra Karatay Kaymakamlığı’nın katkıları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçti.

“Hem öğreniyor hem kazanıyorlar”
“Öğrencilerimizi Modern Tarım Teknikleri ile Buluşturuyoruz” projesi, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kampüsü içerisindeki 40 bin metrekarelik alanda uygulanıyor. Okulda Tarım Bölümünde eğitim gören öğrenciler, alan içerisinde oluşturulan 114 metrekarelik çadırda kültür mantarı yetiştiriciliği yapıyor. Öğrenciler mantar yetiştiriciliğinin yanı sıra 2 adet 240’ar metrekarelik örtü altı serada kesme çiçek ile mevsimlik yeşil sebze de yetiştiriyor. Proje bununla da sınırlı değil. Karatay Belediyesi ve KOP’un destekleriyle 110 metrekarelik alanda 50 adet küçükbaş hayvan kapasitesine sahip ağılın bulunduğu projede, ayrıca bin 500 adet yumurta tavukçuluğu da yapılıyor. Öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanında proje sayesinde hem uygulamalı eğitim almış oluyor hem de üretilen ürünlerin satışından elde edilen paradan pay da alıyor. Öğrencilerin Yaz aylarında staj yapma imkanı sunacak projeyle öğrenciler nitelik kazanarak gelecek planlamasında avantaj elde etmiş olacaklar.

Hasan Kılca öğrencilerle birlikte mantar hasadı yaptı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte projenin yürütüldüğü Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Projenin uygulama alanlarında inceleme yapan Başkan Hasan Kılca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, mantar yetiştiriciliğinin yapıldığı çadırda öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte mantar hasadı da yaptı. Projenin yürütüldüğü diğer bölümlerini de inceleyen ve okul yönetimi ile öğrencilerden bilgi alan Hasan Kılca, belediye olarak eğitime çok önem verdiklerini belirterek, her zaman eğitimcilerin ve öğrencilerin yanında olduklarına vurgu yaptı. Mayıs ayında Karatay Kaymakamlığı’nın katkıları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle “Öğrencilerimizi Modern Tarım Teknikleriyle Buluşturuyoruz” adlı projenin protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Kılca, “Projenin hayata geçmiş olması ve öğrencilerimizin istifade etmeye başlamasını görmek bizleri çok mutlu etti. Okullarında teorik eğitim alan öğrencilerimizin pratik eğitimini de bir staj mantığında almaları sağlanıyor. Yani öğrenci kardeşlerimiz, hayvancılık ve diğer alanlarda pratik yaparak uzmanlaşırken; gelecek planlamalarına katkı yapmış oluyorlar. Üstelik ürettikleri ürünlerin satışından da para kazanıyorlar. Dolayısıyla bu tür projelerle okullarımızdaki teorik eğitime pratiği de katarak öğrenci kardeşlerimizin çok daha fazla nitelik kazanmalarına katkı sunmuş oluyoruz. Bu vesileyle, projeye destek veren KOP İdaresi Başkanlığımıza, Karatay Kaymakamlığımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, okul yönetimine, öğretmen ve öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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