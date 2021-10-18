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Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atıldı

İHA

Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atıldı

Konya’nın ve merkez Meram ilçesinin tarihi yatırımlarından biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atıldı.
Meram’ın en önemli yatırımlarından biri Sahipata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel düzenlenen törenle atıldı. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtım videosu ile başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yunus Emre'nin "Ol imaret eylemez, sen viran olmadıkça" sözleriyle başladı. Başkan Kavuş, insanın bir işin bir amacın uğruna kendini heba edecek derecede vermediği sürece tam anlamıyla başarılı olamayacağını vurgulayan bu sözlerin Sahip Ata Mahallesi Şükran Dönüşüm Projesi’nin bu günlere gelmesinde ortaya koydukları gayret, özveri, fedakarlık ve çabayı en güzel şekilde anlattığını kaydetti. 5 ayrı etaptan oluşan, maliyet ve mahiyet bakımından Meram’ın en önemli yatırımlarından biri olan bu projenin temeli atılan Tescilli Ada Etabı hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Halihazırda bulunan 3 adet tarihi yapının yanına 6 adet tarihi binanın ve eserin taşınacağı Tescilli Ada etabımız ise Hasankeyf’ten sonra Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşınma işi. Zabıta Karakolu’nda bulunan 2 tarihi bina ve Hakimevinden sonra diğer alanlardan taşınacak ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek bir birinden değerli 6 eserle birlikte toplamda 9 eser tek bir adada toplanacak ve burada tarih adeta küllerinden yeniden doğacak. Bu ecdat mirası yapıların hemen yanı başında, modern ama tarihi dokuları yeniden canlandırdığımız sosyal alanların yükselmesiyle bu tarihi alan, kültür ve turizm açısından Konya’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek. Daha önce kullanılan fonksiyonları neyse Kafe, restoran ve otel gibi ticari ve sosyal alanlar olarak projelendirilen bu yapılar sayesinde akşam ve gündüz sürekli bir hareketliliğe kavuşacak” diye konuştu.

“Adeta iğne ile kuyu kazdık, ama nihayetinde azmimizin semeresini aldık”
Büyük bir titizlik ve profesyonellikle sürdürülen, Türkiye’ye örnek bu dönüşüm projesinin tamamlandığında Konya’ya yeni bir sosyal alan, turizme yeni bir lokasyon, tarihe yeni bir ruh, kültür hayatına yeni bir soluk ve ticarete yeni bir hareket ve bereket kazandırılacağını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Sadece bizim değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve destekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ekibi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibi ve milletvekillerimiz de bu projeyi bu denli sahiplenmemiş ve çaba sarf etmemiş olsa bu aşamaya gelmemiz söz konusu bile olmazdı. Çünkü, bilenler bilir, bölgedeki çalışmalarımızda Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle sahada adeta iğne ile kuyu kazdık. Ve her iğne darbesinde adeta yeni bir engel karşıladı bizi. Çıkan her tarihi eser bizleri bir taraftan sevindirirken diğer taraftan işlerimizin uzamasına neden oldu. Tarihe zarar vermemek adına çıplak eller ve küçük çapalarla kazılar yapıldı. Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve tarihe azami saygı çerçevesinde yürüttük. Bu noktada Anıtlar Kurulu başkan ve üyelerine de bu süreçte verdikleri destek ve yönlendirmeleri için de ayrıca teşekkür borçluyum. Proje çerçevesinde inşaat alanını yarı yarıya düşürerek şehircilik adına eşine az rastlanır bir çalışma ortaya koyduk. Şükran kentsel dönüşümünün bu ilk temeli, bizim Meram’a, benim şehrim Konya’ya hayırlı olsun” dedi.

“Bizi gerçek değerlerimizle buluşturan bir projeye şahit oluyoruz”
Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan’da proje bazında bu çalışmanın müthiş bir dönüşüm olduğuna vurgu yaparak, “Bizi gerçek değerlerimizle buluşturmaya çalışan bu proje beni çok mutlu etti. Konya Anadolu’nun incisi, Meram Konya’nın en güzel ilçelerinden biri. Meram’a çok yakışan ve anlamlı bu projeyi Konya’ya bir an önce kazandırmak için büyük gayret sarf eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi temelinin Konya’ya ve Meram’a hayırlar getirmesini temenni eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, projeyi başlatan eski Belediye Başkanı Fatma Toru ve projeye bugüne dek katkısı olan herkese teşekkür etti. Angı, “Kentlerimizi daha yaşanır bir hale getirmek için belediye başkanlarımız canla başla çalışıyor. Bir taraftan şehrin hizmet götürülmedik tek bir alanı kalmaması için çalışırlarken, diğer taraftan türbe önünden başlayıp Alaaddin Tepesi etrafıyla bütünleşen tarihi dokuyu yeniden canlandırıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Yoğunluğu düşürüyoruz, tarihi ortaya çıkarıyoruz"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 80’li yıllarda yapılan plansız ve kaçak yapıların şehirlerin üzerine karabasan gibi çöktüğünün altını çizerek, bugün yürütülen kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla bunun önünün alınmaya çalışıldığını söyledi. Konya’nın da son yıllarda bu çerçevede çok önemli adımlar attığına vurgu yapan Başkan Altay, “Konya’da da dönüşüm Kapu Cami etrafından başladı. Bedesten ile birlikte yaklaşık 2 bin bina bambaşka bir çehreye kavuştu. Mevlana ve Altın Çarşıların yıkılmasıyla sürece devam ediyoruz. Yeni Çarşı yükselmeye devam ediyor, yıl sonuna kadar tamamlamayı umut ediyoruz. Alaaddin çevresinde ve Muallim Mektebinde restorasyon çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Bunlara Sırçalı Medrese ve Larende çalışmaları eklenecek yakın zamanda. Ve şimdi de yakında kamuoyuyla paylaşacağımız Şems civarıyla ilgili yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Şimdi de bunlara ilaveten Şükran’da ilk temelimizi atıyoruz. Yoğunluğu düşürüyoruz, tarihi ortaya çıkarıyoruz. Tüm bunları yaparken de hem mülk sahiplerini hem de kiracıları mağdur etmemeye gayret gösteriyoruz. İşte bu tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya örnek ‘Belediyecilikte Konya Modelidir’. Bunu kendi başımıza değil diğer belediyeler ve kurumlarla birlikte başarıyoruz. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü Konyalı hemşehrilerime ediyorum. Çünkü biz ne zaman bir yola çıksak, hangi işin ucundan tutsak hemşehrilerimizi her zaman yanımızda bize sonsuz destek verirken buluyoruz. Temelini attığımız bu proje de Konya’ya yakışır bir mekan olacak. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Milletvekilleri adına söz alan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya’nın kalbinde hayati bir dönüşümün temel atma törenini yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Temelin bugünü anlamlandırdığını belirten Özboyacı, AK Parti iktidarının ve belediyecilik anlayışının her zaman tarihi mirası ihya etme misyonuyla çalıştığını vurguladı.

Dualarla ilk temel atıldı
Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman’ın yaptığı dua sonrasında Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Tescilli Ada etabının temeli atıldı. Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Orhan Erdem ve Selman Özboyacı , Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Vekili Faruk Ulular, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, muhtarlar, kamu kurumlarının il müdürleri, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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