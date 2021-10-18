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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akkaya ve belediye personelinden kan bağışı

İHA

Başkan Akkaya ve belediye personelinden kan bağışı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye personeliyle birlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Başkan Yardımcıları Yahya Yıldız, Mevlüt Yiğit, belediye birim müdürleri ve belediye personeliyle birlikte Akşehir Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Kızılay kan bağış tırını ziyaret etti. Kan bağışında bulunan Başkan Akkaya ve beraberindekilere çadırda görevli olan yetkililer tarafından teşekkür edilerek bilgi verildi.
Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve personelimizle birlikte Kızılay Konya Şubemizin bağış tırında kan bağışında bulunduk. Buradan tüm hemşehrilerime kan bağışında bulunmalarını öneriyorum. Özellikle bu pandemi döneminde kan ihtiyacı çok çok daha arttı. Kızılay’ımız da hem yurt içinde hem de yırt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Onların elini güçlü tutmak adına Türk Halkı olarak her zaman onlara destek olmalıyız. Kan verirken Kızılay yetkililerimizden öğrendiğimiz bilgilerde, memnun edici haberler aldık. Nüfusa oranla Konya’nın ilçeleri arasında kan bağışında bazen Akşehir bazen de Ereğli birinci durumdaymış. Bu konu gerçekten bizleri memnun ve motive etti. Yine Konya’daki ilçelerimiz içerisinde Belediye Başkanları ve Başkan Yardımcıları içerisinde en çok kan bağışında bulunan Akşehir olmuş. Bir başkan yardımcımız 14, ben 13, diğer başkan yardımcımızda 12 kez kan bağışında bulunarak Akşehir’imizin bir farkı olmuş. İnşallah bu farkı her zaman devam ettirmeyi hedefliyoruz. Buradan tekrar tüm Akşehirli hemşehrilerimize, Nasdreddin Hoca torunlarımıza Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına katılmalarını öneriyorum. Cuma günü akşamına kadar Kızılay Kan Bağış Tırında kan alınmaya devam edilecek. Kan veren tüm hemşehrilerime de şimdiden yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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