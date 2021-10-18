Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Konya’nın Ereğli ilçesinde traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesi H.A’nın kullandığı traktörde yolculuk yapan 7 yaşındaki İbrahim Akcan dengesini kaybederek araçtan düştü. Traktörün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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