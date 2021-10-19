Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı

İHA

Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı

Konya'da çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakan 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, dinamit orijinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı anlaşıldı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde geri dönüşüm atığı topladığı sırada patlama meydana geldi. Olayda çevredeki bir evin camı ve birkaç araç küçük çaplı zarar gördü. Konteynerde bulunan ikinci patlayıcı ise olay yerinde çalışma yapan uzman ekiplerce imha edildi.

Patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı ortaya çıktı
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve diğer incelemelerde şahısların olay yerine gelerek el yapımı patlayıcıları çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi. Olayda kullanılan beyaz renkli aracın plaka tespiti için yaklaşık aynı aracın benzeri olabilecek 75 araç üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan incelemede ve gözaltına alınan şahısların alınan ifadesinde, balıkçılık için kullanılan dinamit orjinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şahısların bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı anlaşıldı.

Çok sayıda suç kayıtları çıktı
Yapılan çalışmalar sonunda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tefecilik", "Yağma", "Kasten yaralama" ve daha birçok suçtan kayıtları bulunan E.E., S.P. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet balistik yelek ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık yangını ...
Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
Kulu'da pancar söküm fiyatı açıklandı
YEREL HABERLER Kulu'da pancar söküm fiyatı açıklandı
Başkan Akkaya ve belediye personelinden kan bağışı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya ve belediye personelinden kan bağışı
Başkan Altay Anne-Kız Kampına katılan ailelere teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Anne-Kız Kampına katılan ailelere ...
Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atıldı
YEREL HABERLER Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel ...
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
30 yıl hapse çarptırılan kız kardeşe cinsel istismar sanığına 10 yıl daha ceza
YEREL HABERLER 30 yıl hapse çarptırılan kız kardeşe cinsel istismar ...
Sular çekilince ortaya çıkan Altınapa Hanı bütün olumsuzluklara rağmen ayakta
YEREL HABERLER Sular çekilince ortaya çıkan Altınapa Hanı bütün ...
Karataylı öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor
YEREL HABERLER Karataylı öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor
Konya’da silajlık mısır üretimi arttı
YEREL HABERLER Konya’da silajlık mısır üretimi arttı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu inceledi
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu ...
Konyaspor ilk kez kaybetti
YEREL HABERLER Konyaspor ilk kez kaybetti
Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek
YEREL HABERLER Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir ...
Minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
Konya’da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
Konya’da usulsüz üretim yapılan tüfek ve parçalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da usulsüz üretim yapılan tüfek ve parçalar ele ...
Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç ...
Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren ...
Selçuklu’da Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri dualarla açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu’da Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri dualarla ...
Konya’da besihanedeki samanlıkta korkutan yangın
YEREL HABERLER Konya’da besihanedeki samanlıkta korkutan yangın
"Evladım" dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor
YEREL HABERLER "Evladım" dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor
Kuraklık pancarı da vurdu; rekolte yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Kuraklık pancarı da vurdu; rekolte yarı yarıya düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.