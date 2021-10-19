Konya Kitap Günleri’nin beşinci gününde ziyaretçi sayısı 250 bini aştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri'nin beşinci gün itibariyle 250 bin ziyaretçi sayısının aşıldığını belirterek, herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam eden Konya Kitap Günleri’nde stantları ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri’nin tüm coşkusuyla devam ettiğini belirterek, beşinci gün itibariyle 250 bin ziyaretçi sayısının aşıldığını söyledi. 2019 yılındaki Kitap Günleri’nde ulaşılan ziyaretçi sayısının geçileceğini beklediklerini kaydeden Başkan Altay, “Sadece kitap almak için değil, söyleşi için, konser için gelen ziyaretçilerimiz ortamdan çok memnun. Misafir yayınevlerimiz de çok memnun. Coşku dolu bir Kitap Günleri yaşıyoruz. Ben tüm ziyaretçilere, yayınevlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



"Herkese bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum"

Hem kitapseverlerin hem de yazarların birbiriyle buluşmasından dolayı herkesin çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Salonlarımız büyük bir kalabalıkla yazarlarımızı ağırlamaya devam ediyor. Konya Kitap Günleri’ne çok yoğun bir ilgi var. Sadece Konya’dan değil, bölge illerimizden de hem okullar aracılığıyla hem de bireysel olarak Kitap Günlerimizi ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum. Bu bir Kitap Günleri değil aslında bir kültür festivali. Yazarlarımızla söyleşiler var. Dinletilerimiz, konserlerimiz var. Herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum. Bugün de özellikle okullarımız burada cıvıl cıvıl bir ortamda Kitap Günleri’nde tüm Konya’yı misafir ediyoruz” diye konuştu.



"Birbirinden önemli yazarlar okurlarıyla buluşuyor"

Konya Kitap Günleri’nin ilk gününde; Metin Azimli, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Emine Şenlikoğlu, ikinci gününde; Mete Yarar, Mustafa Karataş, Hatice Kübra Tongar, Sıtkı Aslanhan, Mustafa Armağan, Selma Argon Ersoy üçüncü gününde; Aykut Ertuğrul, Ahmet Turgut, Murat Tavlı, Erkan Göksu, Emrah Safa Gürkan, Yusuf Kaplan, Selahattin Yusuf, Tarıf Tufan, İhsan Kabil, Sadık Yalsızuçanlar, Hayati İnanç, Vural Kaya, Kitap Günleri’nin dördüncü gününde ise; Mevlana İdris, Ömer Tuğrul İnançer, Yasin Aktay, Musa Mert, Mehmet Fatih Çıtlak, Bekir Develi, Münir Arıkan okuyucularıyla buluştu.

250 yayınevi ve 450 yazarın katıldığı Konya Kitap Günleri, 24 Ekim’e kadar 10.00 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olmaya devam edecek.

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