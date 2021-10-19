Meram Belediyesinden taahhütlü doğalgaz çözümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesinden taahhütlü doğalgaz çözümü

İHA

Meram Belediyesinden taahhütlü doğalgaz çözümü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, imar uygulamaları tamamlanmasına rağmen dönüşüm çalışmalarının başlamadığı bölgelerin doğalgaz imkanından yararlanabilmesi için tüm gövdelerini taşın altına koyarak doğalgaz firmasına taahhüt verdiklerini söyleyerek, “Bu doğalgaz hamlemiz Meram’a son zamanların en büyük müjdesidir” dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu yıl içinde çıkan torba yasada getirilen düzenleme ile yapı kayıt belgesi almış, imar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önünün açıldığını hatırlattı. Başkan Kavuş, hemşehrilerinin bu imkandan yararlanabilmesi adına doğalgaz firmasına gerekli taahhütleri verdiklerinin ve çalışmaların bu yıl başlayıp 2022 yılı sonunda tamamlanacağının müjdesini verdi. Belediye Meclisinden alınan karar ile ilgili firmaya verilen bu taahhüdün sadece ellerini değil tüm gövdelerini taşın altına koyma anlamı taşıdığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Yasaya göre doğalgaz firmasının yapacağı yatırımın 10 yıl boyunca orada kalması, kalmaması durumunda ise maliyetinin belediye tarafından karşılanması gerekiyor. Biz hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği doğalgaz imkanından yararlanabilmesi adına kollarımızı sıvadık. Enerya ile yapılan görüşmeler sonucu önümüzdeki yıl itibariyle öncelikli olarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan Ekmekkoçu ve Aymanas Mahallelerinde doğalgaz kullanamayan bölgelerin doğalgaz kullanabilmelerinin önünü açtık. Anlaşmamızın bir göstergesi olarak bu yıl sadece Aydoğdu Mahallesi’nin bir kısmında altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Geri kalan mahallelerde doğalgaz kullanamayanların 2022 yılı sonuna kadar doğalgaz ile buluşabilmesi için biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Üstyapıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Sahada yapılan çalışmalarda da destek olacağız” diye konuştu.

“Bir sözümü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum”
Hava kirliliğinin çözümünden kolaylığına, rahatlığına ve maliyetine kadar her yönden kazanç sağlayan bu imkandan her bir Meramlının yararlanabilmesi adına böyle bir girişimde bulunduklarının altını çizen Başkan Kavuş, inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumdan dolayı bu bölgelerde uzun süre daha bir inşaat girişiminin olmayacağının görüldüğünü ifade etti. Bu bölgede bulunan dar gelirli vatandaşların hala kömür kullanmasının hem kendi hem de çevre mahalleler için kötü ve olumsuz şartlar oluşturduğunu belirten Başkan Kavuş, “Biz bu mahallelerde üzerimize düşeni yaptık. İmar çalışmalarını tamamladık. Ama dönüşüm bir türlü başlamadı. Bu sebeple hemşehrilerimiz hala doğalgaz kullanamıyordu. Temiz havadan, zahmetsiz ve uygun yakıt sisteminden yararlanamıyorlar. Seçim döneminde şu sözü vermiştim; ‘Bir iş belediyenin göreviyse onu zaten yapmak mecburiyetimiz var. Belediye ile ilgili değilse de başı çeker, öncülük eder, sorunu halletmek için çabalarım’ diye. Bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorum bir taraftan. Doğalgaz da bizim görev alanımızın dışında. Ama hemşehrilerimin Meram’da en büyük beklentisi her hanenin doğalgaz kullanabilmesiydi. İşte biz bu çalışmayla bu beklentiyi bazı mahallelerimiz için karşılamış bulunuyoruz. Bu gelişme son yılların en güzel ve en büyük müjdesi. Şimdiden hemşehrilerimizin güzel ve sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Meramımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor’dan yüzde 50 bilet indirimi
YEREL HABERLER Konyaspor’dan yüzde 50 bilet indirimi
Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak için almışlar
YEREL HABERLER Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak ...
Konya Kitap Günleri’nin beşinci gününde ziyaretçi sayısı 250 bini aştı
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri’nin beşinci gününde ziyaretçi ...
Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı
YEREL HABERLER Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar ...
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık yangını ...
Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
Kulu'da pancar söküm fiyatı açıklandı
YEREL HABERLER Kulu'da pancar söküm fiyatı açıklandı
Başkan Akkaya ve belediye personelinden kan bağışı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya ve belediye personelinden kan bağışı
Başkan Altay Anne-Kız Kampına katılan ailelere teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Anne-Kız Kampına katılan ailelere ...
Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atıldı
YEREL HABERLER Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel ...
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
30 yıl hapse çarptırılan kız kardeşe cinsel istismar sanığına 10 yıl daha ceza
YEREL HABERLER 30 yıl hapse çarptırılan kız kardeşe cinsel istismar ...
Sular çekilince ortaya çıkan Altınapa Hanı bütün olumsuzluklara rağmen ayakta
YEREL HABERLER Sular çekilince ortaya çıkan Altınapa Hanı bütün ...
Karataylı öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor
YEREL HABERLER Karataylı öğrenciler hem öğreniyor hem kazanıyor
Konya’da silajlık mısır üretimi arttı
YEREL HABERLER Konya’da silajlık mısır üretimi arttı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu inceledi
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu ...
Konyaspor ilk kez kaybetti
YEREL HABERLER Konyaspor ilk kez kaybetti
Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek
YEREL HABERLER Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir ...
Minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
Konya’da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
Konya’da usulsüz üretim yapılan tüfek ve parçalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da usulsüz üretim yapılan tüfek ve parçalar ele ...
Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç basketbolcularla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Büyükşehir Belediyesporlu genç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.