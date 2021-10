Meram Belediyesinden taahhütlü doğalgaz çözümü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, imar uygulamaları tamamlanmasına rağmen dönüşüm çalışmalarının başlamadığı bölgelerin doğalgaz imkanından yararlanabilmesi için tüm gövdelerini taşın altına koyarak doğalgaz firmasına taahhüt verdiklerini söyleyerek, “Bu doğalgaz hamlemiz Meram’a son zamanların en büyük müjdesidir” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu yıl içinde çıkan torba yasada getirilen düzenleme ile yapı kayıt belgesi almış, imar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önünün açıldığını hatırlattı. Başkan Kavuş, hemşehrilerinin bu imkandan yararlanabilmesi adına doğalgaz firmasına gerekli taahhütleri verdiklerinin ve çalışmaların bu yıl başlayıp 2022 yılı sonunda tamamlanacağının müjdesini verdi. Belediye Meclisinden alınan karar ile ilgili firmaya verilen bu taahhüdün sadece ellerini değil tüm gövdelerini taşın altına koyma anlamı taşıdığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Yasaya göre doğalgaz firmasının yapacağı yatırımın 10 yıl boyunca orada kalması, kalmaması durumunda ise maliyetinin belediye tarafından karşılanması gerekiyor. Biz hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği doğalgaz imkanından yararlanabilmesi adına kollarımızı sıvadık. Enerya ile yapılan görüşmeler sonucu önümüzdeki yıl itibariyle öncelikli olarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan Ekmekkoçu ve Aymanas Mahallelerinde doğalgaz kullanamayan bölgelerin doğalgaz kullanabilmelerinin önünü açtık. Anlaşmamızın bir göstergesi olarak bu yıl sadece Aydoğdu Mahallesi’nin bir kısmında altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Geri kalan mahallelerde doğalgaz kullanamayanların 2022 yılı sonuna kadar doğalgaz ile buluşabilmesi için biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Üstyapıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Sahada yapılan çalışmalarda da destek olacağız” diye konuştu.



“Bir sözümü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Hava kirliliğinin çözümünden kolaylığına, rahatlığına ve maliyetine kadar her yönden kazanç sağlayan bu imkandan her bir Meramlının yararlanabilmesi adına böyle bir girişimde bulunduklarının altını çizen Başkan Kavuş, inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumdan dolayı bu bölgelerde uzun süre daha bir inşaat girişiminin olmayacağının görüldüğünü ifade etti. Bu bölgede bulunan dar gelirli vatandaşların hala kömür kullanmasının hem kendi hem de çevre mahalleler için kötü ve olumsuz şartlar oluşturduğunu belirten Başkan Kavuş, “Biz bu mahallelerde üzerimize düşeni yaptık. İmar çalışmalarını tamamladık. Ama dönüşüm bir türlü başlamadı. Bu sebeple hemşehrilerimiz hala doğalgaz kullanamıyordu. Temiz havadan, zahmetsiz ve uygun yakıt sisteminden yararlanamıyorlar. Seçim döneminde şu sözü vermiştim; ‘Bir iş belediyenin göreviyse onu zaten yapmak mecburiyetimiz var. Belediye ile ilgili değilse de başı çeker, öncülük eder, sorunu halletmek için çabalarım’ diye. Bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorum bir taraftan. Doğalgaz da bizim görev alanımızın dışında. Ama hemşehrilerimin Meram’da en büyük beklentisi her hanenin doğalgaz kullanabilmesiydi. İşte biz bu çalışmayla bu beklentiyi bazı mahallelerimiz için karşılamış bulunuyoruz. Bu gelişme son yılların en güzel ve en büyük müjdesi. Şimdiden hemşehrilerimizin güzel ve sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Meramımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

