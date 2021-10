Başkan Hasan Kılca, muhtarlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Karatay Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde ilçede görev yapan bütün muhtarları buluşturan bir program düzenledi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’ndaki gerçekleştirilen program, Karatay Belediyesi ile muhtarlar arasındaki kesintisiz ve sağlıklı bir iletişim sağlayacak olan Karatay Muhtarlar İletişim Merkezi (KAMİM) sisteminin anlatıldığı sunumla başladı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından verilen eğitimin sonunda muhtarlar; KAMİM sistemi sayesinde mahalleleriyle ilgili her türlü ihtiyacın yanı sıra vatandaşın talepleri, Karatay Belediyesi’ne daha hızlı ve sistemli bir şekilde ileterek söz konusu talep ile ihtiyaçların hızlı bir şekilde sonuca uluşması sağlanacak.

KAMİM ile ilgili verilen eğitimin ardından muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki bütün muhtarlarla her zaman ve her fırsatta bir arada olduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Muhtarlarımız bizlerin mahallerdeki gözümüz kulağımızdır. İlçemizin 80 mahallesinin 80 muhtarının birbirinden farkı veya üstünlüğü yok. Hepsi bizler için son derece kıymetli ve önemlidir. Bu bağlamda da göreve gelir gelmez muhtarlarımızın belediyemizle olan iletişimini daha da kolaylaştırmak ve işleri hızlandırmak adına Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Son iki yıldır ülkemiz ve şehrimiz pandeminin etkisinde. Bu süreçte de bütün muhtarlarımızın fedakârlıklarına ve azmine şahit oldum. Mahallelerimizin bu zorlu dönemde her neye ihtiyacı varsa ya bizle iletişime geçtiler veya kendileri hemen çözüme kavuşturdu. Tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun” dedi.



“İlçemizdeki uyum ve ahengin mimarları sizlersiniz”

Karatay’da her bakımdan örnek bir uyumun olduğunun altını çizen Hasan Kılca, bu ahengin hizmetlere de olumlu yansıdığını söyleyerek, “Ben, muhtarlık görevinin önemini Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce ve sonra olarak ikiyi ayırıyorum. Muhtarlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı öyle küçümsediler ki ‘Muhtar bile olamaz’ dediler. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtarlık makamının öneminin farkında olarak bu kuruma öyle bir kıymet verdi ki bu dönemden sonra herkes muhtarlığın ne kadar kutsal ve önemli bir görev olduğunu bir kez daha anladı. Tabii bu bir söylemden ibaret de kalmadı ve muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve daha birçok alana fiilen yansıdı. İlçemizde çok güzel bir uyum var. Bu birliktelik, uyum ve ahengin mimarları da sizlersiniz. Her zaman ekip arkadaşlarıma, ‘Muhtarlarımızın talimatı benim talimatımdır. Mahallelerimizin ihtiyacını en iyi onlar bilir. Dolayısıyla onlar bir şey söylüyorsa bu onların değil, mahallelinin talebidir yerine getirin’ diye talimat verdim. Ben de her zaman mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla bir arada olmaya, onlardan gelen talepleri yerine getirmeye gayret ediyorum. Hepimiz ilçemiz için çalışmaya ve ilçemiz için hizmet etmeye çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Bu vazifenizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.



“Muhtarlarımız devletin halka açılan ilk kapısıdır”

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da muhtarların gününü tebrik ederek konuşmasına başladı. Kaymakam Orhan, muhtarlığın 190 yıldan fazla bir süredir süregelen çok önemli bir kurum olduğuna vurgu yaparak, “Muhtarlarımız, devletimizin halka açılan ilk kapısıdır. Diğer taraftan ise yine muhtarlarımız; halkımızın ihtiyaçlarını, sorun ve taleplerini ileten önemli bir köprü görevini yerine getiriyorlar. Bu bakımdan da muhtarlarımız çok önemli misyonlar taşıyorlar. Bu vesileyle tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevimize başladığımız günden bu yana gördük ki gerçekten de Karatay’da tüm kurumlar arasında güzel bir uyum var. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Karatay Kaymakamlığı olarak ilçemiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Görevleri başında şehit olan görev şehidi muhtarlarımız başta olmak üzere vefat eden tüm muhtarlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise hep birlikte Karatay’ın gelişmesi için omuz omuza çalıştıklarının altını çizdi.

Programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Zafer Orhan’ın yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile Karatay’da görev yapan 80 mahallenin muhtarları katıldı.

