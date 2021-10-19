Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak için almışlar (2)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, yer altı çöp konteynerinde, biri, kağıt toplayıcı karton almaya çalışırken patlayan, diğeri de patlamaya hazır halde bulunan boru tipi el yapımı patlayıcılarla (EYP) ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Esat Erdemoğlu tutuklandı, E.E. ve S.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-19 15:52:38



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