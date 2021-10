Başkan Oprukçu ve Kaymakam Çakıcı muhtarlarla bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Türkiye Muhtarlar Derneği Ereğli Şubesi ve Konya Ereğli Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Ardından Ereğli Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde muhtarlar için yemek programı düzenlendi. Programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı yaptığı konuşmada, “Mesaimizin bir kısmı siz muhtarlarımızla geçiyor. Gerek vatandaşların taleplerinin dile getirilmesinde gerekse kamu hizmetlerinin daha düzenli ve verimli yürütülmesinde sizlerin desteğini her zaman görüyoruz. Öncelikle verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ereğli’deki muhtarlarımızın önündeki en büyük engel, sıkıntı veya bizi rahatsız eden husus mevcutta iki farklı derneğimizin olması. Belediye Başkanımız da dile getirdi birlikte, beraberlikte rahmet vardır diye, bir an önce bu sorunun artık çözülmesi gerekiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o birliği ve beraberliği tekrar tesis etmenizi temenni ediyorum. Bu hususta bize, Belediye Başkanımıza, Siyasi Partilerimize düşen görevler de varsa seve seve yardımcı olmaya hazırız. 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



"Biz çözüm odaklı, hizmet odaklı samimi bir gayretin içerisindeyiz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da yaptığı konuşmada, “Bugün muhtarlarımızın günü, kutlu olsun inşallah. Bu mutlu, kutlu gününüzde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Belediyede yol arkadaşlığı yaptığımız başkan yardımcılarım ve daire müdürlerim buradalar. Sorunlarınıza yakın olsunlar diye buradalar, ola ki ulaşamadınız ulaşın diye buradalar. Biz çözüm odaklı, hizmet odaklı samimi bir gayretin içerisindeyiz. Teşekkür beklemiyoruz ama kararlıyız hizmet etmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizin bütün sorunlarının çözüldüğünü, huzur şehri Ereğli’nin inşa edildiğini inşallah birlikte yaşayacağız. Kaymakam Beyle muhtarlarımızı, derneklerini ziyaret edelim diye yola çıktığımızda bütün muhtarlarımızın, her iki başkanın da bir derneğimizde beraber olduklarını müşahede ettik. Emin olun çok mutlu olduk, oradan sonra diğer derneğimize de uğradık. Ve birlik ve beraberlikten doğan samimi bir ortamı paylaştığımızı düşünüyorum. Birlik varsa orada dirlik olur. Allah birliğin olmadığı hiçbir yere rahmet vermez, bunu adınız gibi bilin. Rabbül Aleminin rahmetinden istifade etmek istiyorsak bir ve beraber olacağız, el birliği içerisinde olacağız huzuru ancak o şekilde inşa ederiz. Örnek insan olmak gibi bir mecburiyetimizin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamız lazım. Yalnız sizin için değil benim için de geçerli bu, toplumun önünde olan insanlar olarak örnek olmak zorundayız. Hoşgörümüz maksimum seviyede olmak zorunda ve nihayetinde bunların hepsinin örnekleri çoğaldıkça huzurun bir fazla inşa edildiği gerçeğiyle karşılaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah bu gününüz önümüzdeki süreçteki birlik ve beraberliğimize, dirliğimize, düzenliğimize vesile olsun, nice muhtarlar gününde Allah ömür verirse hep beraber olma dileğiyle 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Oprukçu muhtarlarla yemekte buluştu

Konya Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca yaptığı konuşmada, “Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen Başkanımız Hüseyin Oprukçu’ya da teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Ereğli Şubesi Başkanı Mahmut Coşkun ise, “Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın günlerini kutluyorum” diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz da, “Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili muhtarlarımız, Gününüz kutlu, yolunuz açık olsun. Her zaman muhtarlarımızla birlikte olacağız, her zaman birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Bu programı düzenleyen Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkan Zübeyir Dursun, “Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Muhtarlar Günü önemli bir gün, yalnız bugün değil bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bu programı organize eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program yemeğin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.