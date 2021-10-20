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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

İHA

Konya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, BeyşehirSeydişehir Karayolu’nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 DYB 84 plakalı Mitsubishi marka akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye devrilen tankerden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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