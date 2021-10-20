Konya’da İsmail Ketenci Caddesi trafiğe açılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte asfalt çalışmaları tamamlanan İsmail Ketenci Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Şehrin trafiğini rahatlatmak için yeni caddeler açtıklarını belirten Başkan Altay, “Meram Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan İsmail Ketenci Caddesi’nin asfalt çalışmalarını tamamladık. İnşallah 3 hafta içerisinde burayı da trafiğe açmayı planlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, alternatif caddeler oluşturmak için şehir genelinde yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte İsmail Ketenci Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Uğur İbrahim Altay, İsmail Ketenci Caddesi’nin asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Meram ilçesine hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, şehrin trafiğini rahatlatmak için yeni caddeler açtıklarını ifade ederek, “Özellikle Meram ve Karatay bölgemizde imar uygulaması yapılmış alanlarda caddeler açarak, hem trafiğe çözüm buluyoruz hem de bölgedeki yapılaşmayı hızlandırıyoruz. Celalettin Karatay Caddesi’nin yapımını tamamlamıştık. Şimdi de Meram Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan İsmail Ketenci Caddesi’nin asfalt çalışmalarını tamamladık. İnşallah 3 hafta içerisinde burayı trafiği açmayı planlıyoruz. Böylece Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Taşköprü Caddesi arasında 3 kilometrelik yeni bir aks kazandırmış oluyoruz. Fetih Caddesi ve Ahmet Özcan Caddesi’nin içerisinde yeni bir kuşaklama hattıyla trafiğimizi rahatlatmış olacağız. Emekleri için Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum“ dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da belediyecilik hizmetleri içerisindeki en önemli buldukları işin yol ve cadde açılması olduğunu vurgulayarak, “Hem trafik rahatlıyor hem de dönüşüm hızlanmış oluyor. Burası Selçuklu, Karatay ve Meram’ı da içine alan iç yol. Bunun etrafına vereceği rahatlık zaten ortada. İlçelerimize yaptıkları yatırımlar ve her zaman verdikleri destek için başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

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