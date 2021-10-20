Karatay’a kazandırılan Orhangazi Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’a kazandırılan Orhangazi Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı

İHA

Karatay’a kazandırılan Orhangazi Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve içerisinde KOMEK derslikleri, atölyeler, emekli konağı ile muhtarlık ofisinin bulunduğu Orhangazi Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Karatay’ın ihtiyaçları ve ilçenin 80 mahallesinin talepleri doğrultusunda eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, Orhangazi Mahallesi’nde yapımını tamamladığı sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılış için düzenlenen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarladıkları sosyal tesisin Orhangazi Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

“Karatay kazanınca Konya; Konya kazanınca Türkiye kazanır”
Yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Orhangazi Sosyal Tesisi’nin, Karataylıların aile sıcaklığında vakit geçireceği bir ortam olduğunun altını çizen Kılca, “Yatırım bedeli 3.2 milyon lira ve bin 145 metrekarelik inşaat alanına sahip olan, içerisinde KOMEK derslikleri ve atölyeleri ile birlikte emekli konağı, muhtarlık ofisi, çocuk oyun alanlarının bulunduğu Orhangazi Sosyal Tesisimiz, Büyükşehir Belediyemiz Meslek Edindirme Kursları KOMEK olarak hizmet verecek. Yerel yönetimler olarak bize düşen millet ve devlet arasında köprü olabilmektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda fayda merkezli projeler geliştirmek ve bu projeleri ivedilikle hayata kazandırmak için çalışıyoruz. Seçimlerin hemen sonrasında tüm mahallelerimizi dolaştık. Mahallelerimizin ihtiyacını yerinde tespit ettik. Orhangazi Mahallemizden de yoğun bir şekilde meslek edindirme kursu talebi vardı. Bu talep doğrultusunda burayı inşa ettik ve Büyükşehir Belediyemize KOMEK olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Tesisimize şimdiden müracaat edenlerin yoğunluğu ile kayıtların dolduğunu gördük. Bu bölgede gerçekten bir ihtiyaçmış. Bizler şunun farkındayız; Karatay kazanınca Konya, Konya kazanınca Türkiye kazanır. Çünkü yapılan her hizmet birbirinin tamamlayıcısı, dayanağı ve gücüdür. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yine hep birlikte ilçemizi çok daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı yaptığı konuşmada Konya’da şehrin insanlarının geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına her gün yeni bir hizmetin gerçekleştirildiğini ifade ederek belediye başkanlarına teşekkür etti.
Orhangazi Sosyal Tesisi’nin Konya modeli belediyeciliğe güzel bir örnek olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yeni proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik ifadesini sıklıkla kullanıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu binadır. Diğer şehirlerde her ne kadar aynı partiden bile olsa belediyeler arasında her zaman bir rekabet, her zaman bir öne geçme arzusu vardır ama Konya’da birlikte çalışma kültürünün ne kadar geliştiğinin göstergesi bu binadır. Çünkü binanın yapımı ve tüm finansmanı Karatay Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. İşletmesi, içinin tefrişatı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Bu dönem özellikle merkez ilçelerimizde ve 30 ilçemizin tamamında büyük bir koordinasyonla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Törende son olarak konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediyesi’nin Konya’ya ilim irfan yuvası kazandırma geleneğini sürdürdüğünü ifade ederek belediyenin proje ve yatırımlarıyla insana dokunduğunu söyledi.
Protokol konuşmalarının ardından tesis, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Açılış törenine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay mülki amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Şehir Hastanesinde 13 ayda 97 bin 666 ameliyat yapıldı
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesinde 13 ayda 97 bin 666 ameliyat ...
Konya’da İsmail Ketenci Caddesi trafiğe açılıyor
YEREL HABERLER Konya’da İsmail Ketenci Caddesi trafiğe açılıyor
Meram’ın parkları artık 7/24 gözetim altında
YEREL HABERLER Meram’ın parkları artık 7/24 gözetim altında
Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarını ...
Konya'da okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Konya'da okul servislerine denetim
Sahte içkiden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahte içkiden hayatını kaybetti
Konya’nın coğrafi işaretli organik çileği artık yılın 12 ayı üretiliyor
YEREL HABERLER Konya’nın coğrafi işaretli organik çileği artık yılın ...
Konya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
Kayıp Filistinli tıp öğrencisi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Filistinli tıp öğrencisi bulundu
Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı
YEREL HABERLER Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı
Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı
Akşehir’de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
Başkan Oprukçu ve Kaymakam Çakıcı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu ve Kaymakam Çakıcı muhtarlarla bir ...
Kaymakam Kayhan ve Başkan Kavuş muhtarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Kayhan ve Başkan Kavuş muhtarla buluştu
Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak için almışlar (2)
YEREL HABERLER Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak ...
Başkan Altay, muhtar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Altay, muhtar derneklerinin temsilcileriyle ...
Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı
Başkan Hasan Kılca, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca, muhtarlarla buluştu
Meram Belediyesinden taahhütlü doğalgaz çözümü
YEREL HABERLER Meram Belediyesinden taahhütlü doğalgaz çözümü
Konyaspor’dan yüzde 50 bilet indirimi
YEREL HABERLER Konyaspor’dan yüzde 50 bilet indirimi
Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak için almışlar
YEREL HABERLER Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak ...
Konya Kitap Günleri’nin beşinci gününde ziyaretçi sayısı 250 bini aştı
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri’nin beşinci gününde ziyaretçi ...
Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı
YEREL HABERLER Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.