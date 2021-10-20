Sahte içkiden ölüm şüphesi

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Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde Erkan Gençoğlu (47) evinde ölü bulundu. Evinde bidon ve şişelerde sahte içki bulunan Gençoğlu´nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Akşehir ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Erkan Gençoğlu, eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gençoğlu'nun öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemede bidon ve plastik şişeler içinde sahte içki ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler, Gençoğlu'na sahte içki sattığı öne sürülen Nurettin D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurettin D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sahte içkiden ölmüş olabileceğini değerlendirilen Gençoğlu´nun, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2021-10-20 17:35:34



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