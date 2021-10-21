İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

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Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışırken iskeleden düşen işçi yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın dış cephesine kurulan demir iskelenin 3. katında boya yapan 23 yaşındaki S.D., dengesini kaybederek sert zemine düştü. S.D'nin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı S.D. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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