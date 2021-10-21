İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

İHA

İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışırken iskeleden düşen işçi yaralandı.
Olay, Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın dış cephesine kurulan demir iskelenin 3. katında boya yapan 23 yaşındaki S.D., dengesini kaybederek sert zemine düştü. S.D'nin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı S.D. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılanın yakaladığı kurbağa ile imtihanı
YEREL HABERLER Yılanın yakaladığı kurbağa ile imtihanı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya’da ilk Turkovac aşısı gönüllüsüyle buluştu
YEREL HABERLER Konya’da ilk Turkovac aşısı gönüllüsüyle buluştu
2 yılda 15 ülkeye medikal cihaz ihracatı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER 2 yılda 15 ülkeye medikal cihaz ihracatı ...
(ÖZEL) Konya sokaklarında kullanmayı öğrendiği bisiklet, ABD'nin kapılarını açtı 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konya sokaklarında kullanmayı öğrendiği ...
Konya’da 7 kişiyi öldüren katil zanlısına 7 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişiyi öldüren katil zanlısına 7 kez ...
7 kişinin öldürüldüğü olayın zanlıları hakkında istenen cezalar belli oldu
YEREL HABERLER 7 kişinin öldürüldüğü olayın zanlıları hakkında ...
Sahte içkiden ölüm şüphesi
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölüm şüphesi
Karatay’a kazandırılan Orhangazi Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Karatay’a kazandırılan Orhangazi Sosyal Tesisi’nin ...
Konya Şehir Hastanesinde 13 ayda 97 bin 666 ameliyat yapıldı
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesinde 13 ayda 97 bin 666 ameliyat ...
Konya’da İsmail Ketenci Caddesi trafiğe açılıyor
YEREL HABERLER Konya’da İsmail Ketenci Caddesi trafiğe açılıyor
Meram’ın parkları artık 7/24 gözetim altında
YEREL HABERLER Meram’ın parkları artık 7/24 gözetim altında
Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarını ...
Konya'da okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Konya'da okul servislerine denetim
Sahte içkiden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahte içkiden hayatını kaybetti
Konya’nın coğrafi işaretli organik çileği artık yılın 12 ayı üretiliyor
YEREL HABERLER Konya’nın coğrafi işaretli organik çileği artık yılın ...
Konya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
Kayıp Filistinli tıp öğrencisi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Filistinli tıp öğrencisi bulundu
Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı
YEREL HABERLER Spor Konya Projesi’nde kış dönemi kayıtları başladı
Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile forklift çarpıştı, 2 kişi araçta sıkıştı
Akşehir’de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Muhtarlar Günü Etkinlikleri
Başkan Oprukçu ve Kaymakam Çakıcı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu ve Kaymakam Çakıcı muhtarlarla bir ...
Kaymakam Kayhan ve Başkan Kavuş muhtarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Kayhan ve Başkan Kavuş muhtarla buluştu
Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak için almışlar (2)
YEREL HABERLER Çöp konteynerine attıkları EYP'leri balık avlamak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.