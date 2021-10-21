Rektör Aksoy, öğrenci toplulukları ile buluştu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversite bünyesindeki 135 öğrenci topluluğu başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda öğrenci topluluklarının düşünce, bölüm ve alanlar açısından çeşitliliği bünyesinde bulundurduğunu söyledi. Kendisinin de geçmişte öğrenci topluluğu başkanlığı yaptığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Sivil toplumda da çeşitli genç hareketlerin akademik danışmanlığını yaptım. Sizlerin gayretleri elbette ki üniversitemize zenginlik, çeşitlilik katıyor. Üniversite sizlerle birlikte, sizin yaptığınız programlarla bir anlam ifade ediyor. Kültürel programlardan tutun, etkinlikleriniz, yapmayı planladığınız eğitimler, davetler üniversiteyi üniversite yapan asıl unsurlardır” dedi.

Metin Aksoy, Türkiye’deki üniversiteler arasında yüz yüze eğitim kararı alan ilk üniversitelerden olduklarını dile getirerek, “Küçük problemlerle karşılaşabiliriz ama genel anlamda biz sorunsuz şekilde eğitim öğretim sürecimizi 5. haftasında devam ettirmeye çalışıyoruz. Öğretim elemanlarımız gayet memnun. Öğrencilerimizden ve ailelerimizden olumlu geri dönüşler oldu. Vermiş olduğumuz kararın da memleket ve millet adına ne kadar ehemmiyetli bir karar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Üniversite yıllarınızdaki dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı, üniversite kültürünü ve kimliğini alarak sonrasında iş hayatınıza başlamanızı istiyoruz, önemsiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Hoca olarak, hoca olma hassasiyetinin yanında diğer taraftan da memleket sevdalısı yöneticiler olarak sizlerin en iyi şekilde yetişmesi hedefimizdir” diye konuştu.

Aksoy, Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST’te 1, 2 ve 3.’lük derecesine sahip olduklarını belirterek bu tür yarışmaların öğrencilerin yarışma kültürü, tecrübe ve özgüven kazanmalarında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Doç. Dr. İslam Can, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Özdemir, Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Selçuk, öğrencilerin sorularını yanıtladı, görüş ve taleplerini dinledi.

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