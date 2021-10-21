Kardeş şehir Beit Hanoun’dan Selçuklu Belediyesi'ne ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinin kardeş şehri Filistin'in Beit Hanoun Belediye Başkanı Dr. Imad Abdullah Adwan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğunu belirtti. Başkan Pekyatırmacı, "En içten duygu ve düşünceleri paylaşmak, kardeşlik ve dostluğu geliştirmek, sosyal, kültürel ve teknik konularda işbirliği yapmak, yardımlaşma, dayanışmayı sürekli kılmak için Selçuklu ile Beit Hanoun şehri 2011 yılında kardeş kent ve kardeş belediye olduk. İmzalanan işbirliği protokolünün ardından farklı vesilelerle heyetler arası diyaloglar kurulmak suretiyle Selçuklu'nun bilgi birikimini kardeş belediyemize aktarırken ortak hizmetler ve ortak dayanışma projeleri için de çalışmalar yürüttük. Bugün bir kez daha sizleri Selçuklu'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken bu ziyaretin kardeşliğimizin daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Beit Hanoun Belediye Başkanı Dr. Imad Abdullah Adwan da bir kez daha kardeş belediye Selçuklu'da olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, “Selçuklu'da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz ve sizlere kardeş Beit Hanoun halkından selamlar getirdik. Şehircilik ve belediyecilik faaliyetlerini örnek aldığımız Selçuklu Belediyemize bize verdikleri desteklerden dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Biz hem Türkiye'nin hem de özelde Selçuklu'nun kardeşliğini daima yanımızda hissediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler de kardeşlik hukukumuzu pekiştiriyor. İnşallah sizleri de iadeyi ziyaret için Beit Hanoun'a bekliyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Selçuklu Belediye Başkanı konuk belediye başkanına hediye takdiminde bulunurken, Beit Hanun Belediye Başkanı Advan da Başkan Pekyatırmacı’ya Beit Hanun’a sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

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