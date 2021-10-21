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Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15´er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2021-10-21 14:57:17



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