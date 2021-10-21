Süt kazanında banyo yapan işçi ile görüntüleri çeken müdüre beraat



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'da süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaptıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Emre Sayar ile onun görüntülerini cep telefonu ile kaydedip paylaşan işletme müdürü Uğur Turgut, beraat etti.

Kentteki bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı ile firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi.

İŞLETME ONAY BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı. 5996 Sayılı Kanun gereği de hijyen gerekliliklerini aykırılıktan para cezası uygulandı. Olay ile ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma ile ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatlarının bir üst mahkemeye yaptıkları itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

Sanık Sayar, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen duruşmalarda süt toplama merkezinde 3 aydır çalıştığını, 1,5 tonluk sütün hesaplarında karışıklık yaptığı için müdürü Uğur Turgut'un kendisine kızdığını ve temizlik teknesi içine girmesini söylediğini öne sürdü.

Sayar, şunları söyledi:

"Temizlik teknesinin içerisine girmemi istedi. Temizlediğimiz tanktan süt artığı olan sıvıyı aldık. Tekneye koyduk. 2 maşrapa kadar. Daha sonra sıcak su ekledik. Suçluluk duygusu hissettiğim için ilk başta girmek istemedim. Daha sonra kabul ettim ve 'Kıyafetlerimle mi gireyim?' diye sordum. O da 'Hayır üzerini çıkar gir' dedi. Teknenin içine girdikten sonra 1-2 dakika kadar kaldım. Daha sonra çıktım ve tekne içindeki suyu rögara tahliye ettim. Ama sosyal medya üzerinden paylaşıldığını bilmiyordum. Bizim iş yerindeki çalışanlar arasındaki WhatsApp grubuna attı. Videonun oradan yayıldığını düşünüyorum. Bu tekneyi tahliye ettik. Ticaret amaçla kullanmadık. Beraatimi istiyorum."

'DETERJANLI SU ATTIK'

Uğur Turgut ise yine daha önceki duruşmalardaki savunmasında videoyu şaka amaçlı çektiklerini belirterek, "Emre'nin ifadelerinin hepsi doğru. Attığım mesaj da doğru. Ceza değil, şaka amaçlı yaptım. Videoyu TikTok'ta arkasına müzik eklemek için kullandım. Telefonuma kaydettikten sonra hemen sildim. WhatsApp grubuna attım. Attıktan sonra gruptaki herkese paylaşmamaları için tembihledim. O teknenin içinde sürekli su bekler. Temizlik vakti geldiğinde ise içerisine deterjan koyuyoruz. Makine yardımıyla boşalan süt kazanlarını tazyikli suyla temizliyoruz. Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık" diye konuştu.

SAVCIDAN BERAAT TALEBİ

Bugün görülen karar duruşmasına ise Sayar ve Uğur katılmadı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savcı, 2 sanığın beraatini talep etti. Mütalaada, sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlandığı belirtildi. Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraat etmesine karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-21 15:45:59



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