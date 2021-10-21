‘Mega Doğa Okulu’ öğrencilere doğanın ve hayatın kapılarını aralıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin, 3. sınıf öğrencilerinin doğa ile etkileşimini artırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyerek okuma alışkanlıklarını kalıcı hale dönüştürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği MEGA Doğa Okulu eğitimlerine başladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte çocuklara eşlik etti. Kavuş ve Koca çocukların doğa kaşifi etkinliğine, lavanta fidesi dikimine, bilim, teknoloji, ekoloji derslerine ve kitap okuma saatlerine katıldı. Başkan Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında her yaş grubu için ayrı bir proje ürettiklerini hatırlattı. Kavuş, ilçede eğitim gören tüm 3. sınıf öğrencileri için hazırlanan MEGA Doğa Okulu ile ilgili olarak, “Çocuklarımızı okullarından alıyor, Dutlu Millet Bahçesi’ne getiriyoruz. Çocuklarımıza öncelikle burada mühendislerimiz tarafından bitkiler ve doğa ile ilgili teorik bilgiler veriliyor. Sonra öğrendiklerini pratiğe dökmek için doğaya çıkıyorlar. Verdiğimiz fideleri ekiyorlar. Doğa yürüyüşüne katılıp izci liderlerimizden izcilik hakkında temel bilgileri alıyorlar. Bunlara ilaveten okçuluk hakkında temel bilgileri de alıp ilk ok atışlarını yaptırıyoruz. Son olarak da kütüphanemize gelerek okuma saatine katılıyorlar” dedi.

“Çocuklarımız eğlenirken öğreniyor”

Projenin, soran, sorgulayan, analiz yapabilen, çözüm üreten, üretken ve doğayı koruyup yaşatan nesiller hedefleri gibi önemli bir misyon ile doğduğuna işaret eden Başkan Kavuş, “Bu kapsamda öğrencilerimiz farklı etkinliklerde bir yandan güzel vakit geçirirken bir yandan da öğreniyor. Çocuklarımıza yönelik doğada kitap okuma ve günübirlik farklı doğa reaksiyon aktiviteleri, Oryantrik Otağı, doğa masalları yazım atölyesi, doğa kaşifi, doğa yürüyüşü, doğa konuşuyor levhaları, doğa için müzik çal, milli tohum atölyesi gibi etkinlikler düzenleniyor. Doğayı keşfediyorlar, doğaya karşı nasıl bir davranış ortaya koyacaklarını öğreniyorlar ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturacak uygulamalı eğitimler alıyorlar. 2021/2022 eğitim öğretim yılında 6 bin 403 3. sınıf öğrencisinin katılacağı bu program sayesinde öğrencilerimizin ayrıca dil, sosyal iletişim becerileri, bilgiye hızlı erişim gibi noktalarda da gelişim sağlamalarının önü açılacak. Tüm bu etkinlikler sayesinde çocuklarımızın eğitimlerine katkı veriyoruz, onlar da eğlenirken öğreniyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş, Meram Gelişim Akademi kapsamında ilçe genelindeki özel ve resmi okullarda eğitim gören diğer sınıf ve yaş grubundaki öğrencilere yönelik projelerin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

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