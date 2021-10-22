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Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanığa müebbet istemi

DHA

Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanığa müebbet istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer'in evi terk etmesi üzerine babası İbrahim Özer'i çıkan kavgada tüfekle vurarak öldüren tutuklu sanık Turgay Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Hatice Özer'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.  
Olay, 28 Eylül 2020'de, Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Koç ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk eden Özer, ailesinin yanına yerleşti. Bir süre sonra Koç, Özer ile barışmak için babası İbrahim Özer'in evine gitti. İddiaya göre İbrahim Özer, kızının eve dönmesini istemedi. Bunun üzerine İbrahim Özer ile Turgay Koç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Koç, tüfekle İbrahim Özer'i başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Turgay Koç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
'EĞER GELMEZSENİZ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ 
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Turgay Koç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Hatice Özer ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcılığı, mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Mütalaada; Koç'un, başka suçtan bulunduğu cezaevinden yeni tahliye olduğunu belirtilerek, 13 yıldır birlikte yaşadığı Hatice Özer'le kıskançlık yüzünden tartıştığı, kadının 3 çocuğunu da yanına alıp babaevine döndüğü anlatıldı. Koç'un, olay günü oğlunu arayıp, annesi Hatice Özer'in çalıştığı iş yerine hangi saatlerde gidipgeldiğini sorduğu ve çeşitli bahanelerle iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi. Koç'un tehditlerde bulunduğu belirtilen mütalaada, ''Sanığın oğluna, 'Sizi almaya geleceğim. Eğer gelmezseniz annenizi de sizi de öldüreceğim' dediği, aynı gün Koç'un, Hatice Özer'in ablası H.L.'nin evinin önüne geldiği, tartıştığı babası İbrahim Özer'i av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü anlaşılmıştır" denildi.
Turgay Koç'un, tüfeği Hatice Özer'e doğrulup, tehdit ederek, tek el ateş ettiği ve tüfekten çıkan saçmaların duvara isabet ettiğine de yer verildi. 
Savcılık, Turgay Koç'a İbrahim Özer için 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Hatice Özer'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.  
'BANA TUZAK KURULDU'
Turgay Koç ise savunmasında, hakkında hazırlanan mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ''Bana tuzak kuruldu. 13 yıllık beraberliğimiz boyunca hiç kötü bir şey yapmadım. Şiddet göstermedim. Keşke oraya gitmeseydim. Pişmanım" dedi. 
Mahkemeyi heyeti, Turgay Koç'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-22 12:47:02

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