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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısındaki yangın korkuttu

İHA

Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısındaki yangın korkuttu

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan 10 bin kişilik Spor ve Kongre Merkezi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kongre merkezinin çatısında tadilat sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada basketbol etkinliği için kongre merkezine gelen ortaokul öğrencileri dışarıya çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında antrenman için kongre merkezinde bulunan bir çocuk, “Biz içerideyken antrenman yapıyorduk. Yukarıdan bir abi geldi yangın var diye bağırdı. Kimse o abiyi duymadı, sonra hoca bizi direkt dışarıya çıkarttı” dedi.
Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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