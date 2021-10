Meram'da her doğan bebeğin bir dikili fidanı var

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin ‘Her Meramlı için bir fidan’ hedefiyle başlattığı çalışma çerçevesinde son iki yılda doğan bebekler adına gerçekleştirilen dikimler sayesinde oluşan fidanlık gün geçtikçe büyüyor.

Her Meramlı için bir fidan kampanyasını başlatarak ilçenin yeşil dokusunu artırma hedefiyle yola çıkan Meram Belediyesi’nin diktiği fidanlar, büyümeye devam ediyor. İlk etapta ‘Her doğan bir fidan’ sloganıyla başlayan projenin ilk fidanını 2019 yılında tüm Meramlılar adına kendisinin bizzat toprakla buluşturduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bugün dikilen fidanların bir gün koca bir ormana dönüşerek Meram’ın güzelliğine güzellik katacağını kaydetti.



"Fidanlar, çocuklarımızla birlikte büyüyor”

Nihai hedeflerinin ‘her Meramlı için bir fidan’ olduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meramlı bebeklerimiz kendi adına dikilen fidanla dünyaya merhaba diyorlar. Meram’da doğan her bir bebek için belediye olarak bir fidan dikiyoruz. Çocuklarımıza gösterdiğimiz özen gibi bu fidanlara da özen göstererek büyütüyor, onlara gelecekte yaşamaktan mutluluk duyacakları yeşil içinde bir Meram hazırlıyoruz” dedi.



"Şuana kadar yaklaşık 5 bin fidan toprakla buluştu"

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Kavuş, “İlk etapta ilçemizin farklı noktalarında belirlenen alanları bu projemiz için hazır hale getirdik. 2020 yılının başından şu ana kadar ilçemizde 4 bin 890 çocuğumuz dünyaya geldi. Ekiplerimiz doğuma oranla fidanlarımızı bu belirlenen alanlarda toprakla buluşturdu. Yeşilin her tonunu içinde barındıran Meram’ın yeşil dokusunu eski günlerine kavuşturabilmek adına bunun gibi pek çok çalışma yürütüyoruz. Havası, suyu, toprağı, yeşiliyle Meram’ı eski ihtişamlı günlerine yeniden döndürmek, hemşehrilerimize burada yaşamanın ayrıcalığını hissettirmek adına bu çalışmalarımız hız kesmeden ve ara vermeden devam edecek” diye konuştu.

