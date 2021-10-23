Ocakta mermer blokların arasına sıkışan işçi oldu

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da mermer ocağında kesim sırasında mermer blokların arasına sıkışan İlyas Köken, hayatını kaybetti.
Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesindeki bir mermer ocağında çalışan İlyas Köken, dün saat 16.00 sıralarında mermer kesimi sırasında iki bloğun arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, İlyas Köken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, ekipler tarafından mermer blokların arasından çıkarılarak morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-23 12:29:53
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