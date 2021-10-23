Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Bytyqi’nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

8. dakikada ara pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin arka direğe çevirdiği topu kale önünde boş pozisyondaki Serdar kafayla ağlara gönderdi. 10

21. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah’ın ceza alanı içi sağ çaprazından kale önüne çevirdiği topa Gavranovic dokundu ama kaleci Sehic ayaklarıyla golü önledi.

28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic’in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 20



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Serdar xxx, Oğulcan xx, Hadziahmetovic xxx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx, Çekiçi xx

Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Soner, Cikalleshi, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Yasir xx, Attamah xx, Uzodimma x, Emrah xx, Mensah x, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Cenk, Cardoso, Mustafa, Gökhan, Emre, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)

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