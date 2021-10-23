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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0


Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir 
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Dk. 80 Soner) Hadziahmetovic (Dk. 90 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 72 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90 Barış), Ahmet Hassan   
YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, Mensah, Thiam (Dk. 72 Gökhan Sazdağ), Gavranovic (Dk. 72 İlhan Parlak)
GOLLER: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Çalık, Oğulcan (İttifak Holding Konyaspor) - Kolovetsios, Hosseini, Mensah (Yukatel Kayserispor)Süper Lig'in 10´uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.8´inci dakikada Çekiçi ceza sahası içi sol çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Serdar Gürler kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
19´uncu dakikada Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Gavranovic dokunuşu yaptı ama kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.
27´nci dakikada Çekiçi´nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bytyqi´nin gelişine şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.
45´inci dakikada Skubic´in ceza alanı içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Hadziahmetovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.
47´nci dakikada topla buluşan Yasir ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kaleci Sehic top kornere çeldi.
65´inci dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında Emrah´ın ortasına yükselen Kolovetsios kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
90+2´nci dakikada Michalak sağ kanattan getirdiği topla ceza alanına girdi, sert şutunu kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.
Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-23 18:00:42

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