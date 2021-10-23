Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir’in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.
75. dakikada Onur’un sağ kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önündeki Gökhan topa dokunamadı.
78. dakikada topla kat eden Mensah’ın ceza sahası önünden sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.
81. dakikada Konyaspor’da sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken top Soner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmadan döndü.
90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Michalak derin bir pasla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Serdar xx (Michalak dk. 73 xx), Oğulcan xx (Soner dk. 80 ?), Hadziahmetovic xx (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi xx (Barış dk. 90+3 ?), Ahmed Hassan xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 80 ?)
Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Alper, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Yasir xx (Cardoso dk. 84 ?), Attamah xx (Mustafa dk. 88 ?), Uzodimma x (Campanharo dk. 46 xx), Emrah xx, Mensah xx, Thiam xx (Gökhan dk. 74 xx), Gavranovic xx (İlhan dk. 74 xx)
Yedekler: Cenk, Emre, Mane, Ramazan, Eray
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Kolovetsios, Hosseini, Mensah (Kayserispor), Ahmet Çalık, Oğulcan (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Tarihi mekanları ters mimari tekniğiyle yüzüklere işliyor
YEREL HABERLER Tarihi mekanları ters mimari tekniğiyle yüzüklere ...
Ocakta mermer blokların arasına sıkışan işçi oldu
YEREL HABERLER Ocakta mermer blokların arasına sıkışan işçi oldu
Konya trafiğinde "Huzur" denetimi
YEREL HABERLER Konya trafiğinde "Huzur" denetimi
Maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü
YEREL HABERLER Maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü
'Tuz Gölü´nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
YEREL HABERLER 'Tuz Gölü´nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde ...
Konya Bisiklet Festivali Başladı
YEREL HABERLER Konya Bisiklet Festivali Başladı
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana adli kontrolle tahliye
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Afgan çobana ...
Başkan Akkaya’ya Kızılay'dan bronz madalya
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’ya Kızılay'dan bronz madalya
Meram'da her doğan bebeğin bir dikili fidanı var
YEREL HABERLER Meram'da her doğan bebeğin bir dikili fidanı var
Konya Bisiklet Festivali başladı
YEREL HABERLER Konya Bisiklet Festivali başladı
Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu
Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısındaki yangın ...
12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
FETÖ'nün rehberlik yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün rehberlik yapılanmasına operasyon: 17 ...
Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanığa müebbet istemi
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanığa ...
Atmacanın göz kapaklarını dikip ayaklarını bağladılar Konya'da bulunan atmacanın göz kapakları Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde operasyonla açılarak doğal yaşam alanına salındı
YEREL HABERLER Atmacanın göz kapaklarını dikip ayaklarını ...
Tohum ekerken tarım makinesinin altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Tohum ekerken tarım makinesinin altında kalan çiftçi ...
Süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor
Tarım aletinden düşen çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarım aletinden düşen çiftçi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.