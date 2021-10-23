İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından



Hasan DÖNMEZ Salih BÜYAKSAMANCI / KONYA (DHA) Süper Lig'in 10´uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Yukatel Kayserispor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, acilen 3 puana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika içerisinde 2 tane gol yedik. İlk golü de çok basit bir şekilde yedik. 45´inci dakikada da ikinci golü yedik. Aslında oyunu 1-0 devam ettirsek, birkaç hücum varyasyonumuz var. Onur´un bindirmesi, Thiam´ın pozisyonu belki 1-1´i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Campanaro´nun 45 dakika oynaması bizim için son derece sevindirici. Genel olarak baktığınızda geçen hafta da 45´inci dakikada gol yedik, bu hafta da 44´üncü dakikalarda ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında Carole ile Uğur´un aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maç oynayamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz. Konyaspor´u tebrik ediyorum. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. İki deplasmana çıktık; biri Alanya diğer Konya. İkisi de önemli rakiplerdi, buralardan 3 puan, 2 puan veya 1 puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız" dedi.

İLHAN PALUT: PUANSAL MOTİVASYON İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYETTİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Birçok maçta ortaya koyduğumuz güçlü bir oyun vardı sezon başından beri. Ama son periyotta bunu skora yansıtmakta başarılı olamadık. İlk önce bir beraberlik serisi ve son olarak bir Galatasaray mağlubiyeti aldık. Kazanalım da nasıl oynarsak demedik, oyunumuza devam edelim ama bunu skora yansıtmak için de daha dikkatli olalım konsantrasyonuyla maça çıktık. Nitekim ilk yarıda iki gol bulduk. Daha fazlasını da bulabilirdik. İkinci yarı top biraz daha Kayserispor'da kaldı. Fakat onlar adına net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. İyi konta fırsatları yakaladık. Ama skoru 2-0'da bir şekilde tuttuk. Galibiyet stresinin olmaması adına bu maç çok önemliydi. Yoksa bir şekilde oyun dışında bir galip gelme reaksiyonuyla belki doğrulardan kopabilirdik. Bu galibiyet bizim için hem bu duruma düşmemek hem de puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlhan Palut'un açıklamaları

Hikmet Karaman'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-23 18:57:31



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