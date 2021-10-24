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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı

İHA

Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri “Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler” etkinliği ile başladı.
Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri; sabah namazı düzenlenen ‘Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler’ etkinliği ile başladı. Hasan Paşa İmaret Camisi’nde sabah namazı öncesi İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından Nasreddin Hoca’nın dini kişiliği ve ulemalığı hakkında bilgiler verildi. Müftü Müjdeci, “Nasreddin Hocamızı çocuklarımıza tanıtırken, onu doğru tanıtmalıyız. Sadece fıkraları ile değil, onun gerçek anlamda bir hoca olduğunu, mürşidi kamil olduğunu, alim olduğunu, ilim insanı olduğunu çocuklarımıza anlatmalı ve tanıtmalıyız. Çocuklarımız bunları bilerek büyümeliler” dedi.
Sabah namazının kılınmasının ardından cemaat Nasreddin Hoca Türbesi’ne geçerek toplu halde dua etti. Burada bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler” programına katılan herkese teşekkür ederek 3 gün boyunca sürecek Nasreddin Hoca Anma Günleri programı hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Bu yılki etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenledikleri 5. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması hakkında da bilgi veren Başkan Akkaya yarışmanın bölge finalleri ile Türkiye Finali’nin pandemi münasebetiyle online olarak Akşehir’de yapılacağını söyledi. Etkinlikler kapsamında Burdur’da ve Akşehir’de konferanslar verileceğine değinen Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca için Mevlidi Şerif okutulacağını, fıkra canlandırma yarışması ödül töreninin ise Kasım ayı başında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Akşehir’de yapılacağını söyledi.
Türbe ziyaretinin ardından katılımcılara Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki konakta bulunan Akşehir Belediyesi Çorba Çeşmesi’nde çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Akşehir Adli Yargı Komisyon ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, bazı kamu kurum ve belediye birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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