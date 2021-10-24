Konya Şeker’den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker’den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

İHA

Konya Şeker’den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

Konya Şeker, 25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle 32 milyon 60 bin liralık motorin avansının üreticiye dağıtacak.
İSO verilerine göre Türkiye’nin en büyük 4 gıda şirketinden biri olan Konya Şeker, her zaman üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Pancar sökümünün yanı sıra bir taraftan da hububat ekimini sürdüren üreticilere Konya Şeker’in daha tohum tarlaya düşmeden başladığı ve Genel Başkan Recep Konuk ile geleneksel hale gelmiş olan desteklerinin motorin avansıyla devam edeceğini ifade eden Konya Şeker yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, 25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle 32 milyon 60 bin liralık motorin avansının üreticiye dağıtılacağını söyledi.
Halen Konya Şeker, hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli olarak ektirdiği şeker pancarlarını 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat esasına göre alımını gerçekleştiriyor. Pancar üreticisi için oldukça yoğun bir süreç olarak kabul edilen bugünlerde Konya Şeker’in dağıttığı motorin avansı üreticiye can suyu gibi geliyor.

“Konya Şeker varlığı ile en az 100 bin ailenin ekmek kapısıdır”
Üreticinin en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde Konya Şeker’in her zaman üreticinin yanında yer aldığını belirten 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker yetkililerinin açıklaması üzerine yaptığı kısa değerlendirmede, “1999 yılında göreve geldiğimizde ilk önce üretimi ve üreticiyi desteklemeyi önceliği kabul eden yapı kuracağımızı ifade etmiştik. 22 yıl geçti, bu önceliğimizden 22 yıl boyunca hiç taviz vermedik. 22 yılda kazandırdığımız 46 üretim tesisinin hiçbiri nam olsun, şan olsun diye kurum bünyesine kazandırılmadı. Hepsi üretici daha çok üretebilsin, üreticiyi kurumu üretirken tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda daha çok destekleyebilsin diye kurum bünyesine kazandırıldı. Biz 22 yıl boyunca varlık nedenimiz olarak gördüğümüz üreticiyi destekleme konusunda hal ve şarta bakmadık, imkanlarımızın el verdiğinin bir üstünü yapmaya, üreticiye destek deyince sınırları zorlamaya çalıştık. 22 yıllık bu yaklaşımın bundan sonra da devam edeceğinden ben eminim. Çünkü bu uygulama üreticimizin emanetindedir ve obamızda bir yiğit gider, obaya bir yiğit gelir ama obanın kuralları da gelenekleri de gidene ve gelene göre değişmez, sürgit devam eder” dedi.

“Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle olmaz”
Üretimin desteksiz bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Recep Konuk, "Üretici daha fazla üretmek istiyor. Her ortamda ifade ediyorum; bizim çiftçimiz dünyanın en fedakar çiftçisidir. Dünyanın en maharetli üreticisine, en karakterli milletine, en verimli topraklarına sahibiz. Bu ülkede başka seçeneğimiz yok, çünkü bizim altın madenlerimiz, petrol kuyularımız yok, bizim tek seçeneğimiz; üretim, üretim, üretim. Bunun da tek yolu üretene ve üretime destek. Bu konuda devletimiz elinden geleni yapıyor, daha fazlasını yapmak için de gayret gösteriyor. Biz şunu biliyoruz, bu ülkenin birinci meselesi, bu ülkenin her vatandaşının birinci vazifesi bu ülkeye sahip çıkmaktır. Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle olmaz, ülkenin bayrağına, kurumlarına, işletmelerine, markalarına sahip çıkmakla olur, tarlasına tapanına, ahırına ağılına sahip çıkmakla olur. Bu vatanı en çok seven, bu vatan için en çok üretendir. Bu ülkenin laf üretenden daha çok iş üretene ihtiyacı var. Çünkü laf üreten üretime sözde, iş üreten özde destek verir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Akşehir Belediyesinin tedavi ettiği köpek iyileşti
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinin tedavi ettiği köpek iyileşti
Selçuklu Belediyesi “Veysel Öksüz ve Şiirleri" kitabını 3. kez bastı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi “Veysel Öksüz ve Şiirleri" ...
Konya’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Karatay Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karatay Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya: “Problem sadece Tuz Gölü’nün küçülmesi değil, tuz üretimi ve başka ürünlerde azalma, çevresel açıdan da negatif bir etkilenme olacaktır”
YEREL HABERLER Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor KTÜN Mühendislik ve ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı
Hikmet Karaman: “Acil 3 puana ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Acil 3 puana ihtiyacımız var”
İlhan Palut: “Bu galibiyet puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Bu galibiyet puansal motivasyonumuzu ...
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor ...
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Tarihi mekanları ters mimari tekniğiyle yüzüklere işliyor
YEREL HABERLER Tarihi mekanları ters mimari tekniğiyle yüzüklere ...
Ocakta mermer blokların arasına sıkışan işçi oldu
YEREL HABERLER Ocakta mermer blokların arasına sıkışan işçi oldu
Konya trafiğinde "Huzur" denetimi
YEREL HABERLER Konya trafiğinde "Huzur" denetimi
Maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü
YEREL HABERLER Maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü
'Tuz Gölü´nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
YEREL HABERLER 'Tuz Gölü´nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde ...
Konya Bisiklet Festivali Başladı
YEREL HABERLER Konya Bisiklet Festivali Başladı
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.