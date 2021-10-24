Kazan dairesindeki motorun çalınma anı kamerada



Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA'da 2 kişi, girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki, yakıtın havayla karıştırılarak yakılmasını sağlayan motorunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Ekim Perşembe günü saat 04.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Şafak Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. 2 kişi girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki yakıtın havayla uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan motorunu alıp çuvala koydu. Ardından çuvalı, apartman görevlisinin kullandığı bina girişindeki çöp kovasıyla dışarı çıkartıp uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasının kayıtlarına yansıdı. Sabah durumun fark edilmesi üzerine polise haber verildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-10-24 15:31:36



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