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İzmir’den gelen sporcular Beyşehir Gölü’ndeki susuzluğa yelken açtı

İHA

İzmir’den gelen sporcular Beyşehir Gölü’ndeki susuzluğa yelken açtı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne açılan yelken sporunun profesyonel isimleri, yelkenli katamaran üzerinde “Beyşehir Gölü kurumasın” yazılı pankart açarak kuraklığın olumsuz izlerinin yaşandığı, su seviyesi sürekli azalan Beyşehir Gölü’ne dikkat çekti.
İzmir’den “Linea Rossa” adlı yelkenli katamaran ile Beyşehir ilçesine gelen yelken sporcuları Onur Tok ve Mehmet Aksakal, Beyşehir Belediyesi’nin de destek verdiği Beyşehir Gölü üzerinde düzenlenen yelken sporu etkinliğe katıldı. Etkinlik kapsamında Karaburun plajında tatlı sulara indirilen yelkenli kataraman, kumsalın açıklarında gerçekleştirdiği gösterinin ardından rüzgar sörfüyle ilerlediği Beyşehir ilçe merkezindeki kıyılara ulaştı. Aşk Adası önüne geldiğinde yelkenli üzerinde “Beyşehir Gölü kurumasın” yazılı pankart açan sporcular, son dönemde su seviyesi ile ilgili sorunlar yaşayan Beyşehir Gölü’nün güzelliklerinin kaybolmaması adına farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İzmir’den bir firmanın sponsorluğunda ilçeye gelen yelken sporuna gönül veren isimlerle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, “Burada, Beyşehir Gölü’nde sörftür, yelkendir bütün bunların olabileceğini bu güzel kardeşlerim anlatmış ve kamuoyuna mesaj vermiş olacaklar. Bu masmavi gölün içinde rüzgarıyla, yelkeniyle maliyeti düşük sporların yapılabileceğini buradan anlatmış olacaklar. Bir de neye dikkat çekecekler? İş adamı hemşehrimiz Naci Gül ve sporcuları Onur ve Mehmet kardeşlerim, Beyşehir Gölü’nün bu güzelliğinin kaybolmaması için, hoyratça kullanılan suyun vahşi sulama metotlarıyla değil, bu gölün suyunun maksimum kotta tutulabilmesi için hazırlanması, kaynaklarının zenginleştirilmesi için neler yapılmalı, ona da dikkat çekmek istiyorlar. ‘Bırakın da bu yelkenler, bu dünyanın yelken severleri, sörfçüleri buraya gelsinler bizim gibi, ama su olmazsa nasıl gelecekler’ diye bir mesaj vermek istiyorlar. Bu nedenle ben başta Naci Gül kardeşime ve bu iki güzel insana teşekkür ediyorum Beyşehir halkı adına” şeklinde konuştu.
Yelken sporcusu Onur Tok da, “Buradaki amacımız da, Beyşehir Gölü’nde de yelken yapılabileceğini göstermek ve belki ilerleyen zamanlarda Beyşehir Gölü’nde bir yelken kulübü kurulmasına vesile olmak amacıyla geldik buraya. Katamaranımızla bir yelken yapacağız. Beyşehir Gölünün güzelliklerini Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Onun haricinde, buradan önce de diğer göllerimizdeydik, Salda ve Eğirdir, şimdi de Beyşehir Gölü’ne geldik. Bütün göllerimizin sıkıntısı olan bu kuraklık problemi, sulama ile ilgili hani vahşi sulama yöntemlerinin daha böyle verimli bir şekilde kullanılarak göllerimizin güzelliğinin korunmasını temenni ediyoruz bu vesileyle. İşte bir farkındalık yaratıp göllerimizin daha dikkatli kullanılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yelken sporcusu Mehmet Aksakal ise, sporcu arkadaşıyla birlikte milli takım düzeyinde de olmak üzere yıllarca yarışlara katıldıklarını hatırlatarak, “Ülkemizle ilgili coğrafi avantajlarımızdan, özellikle bahsederken zaman zaman dilimize pelesenk olmuş, ‘üç tarafı denizlerle çevrili’ tanımı vardır. Bunun aslında, göllerimizi de, göller yöresinin güzelliğiyle de birleştirilmesi gereken bir eksik tanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beyşehir Gölü başta olmak üzere, birçok gölümüzde su sporlarına ilgi, alaka ve sevginin geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Bu, zaman içerisinde olacaktır tabii ki” diye konuştu.

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