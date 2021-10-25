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Başkan Kılca, UCLG-MEWA Erişilebilir Turizm Çalıştay’ında Karatay’ın projelerini anlattı

İHA

Başkan Kılca, UCLG-MEWA Erişilebilir Turizm Çalıştay’ında Karatay’ın projelerini anlattı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG MEWA) düzenlediği “Erişilebilir Turizm Çalıştayı'na katıldı.
UCLG MEWA “Erişilebilir Turizm Çalıştayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. Çalıştay, “Şehirleri Erişilebilir Kılmak” sloganıyla gerçekleştirilirken, programa yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra STK’lar ile akademi temsilcileri katıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; “Erişilebilir Şehirler”, “Kapsayıcı ve Engelsiz Turizm” ile “Kültür Turizmi” gibi daha birçok konunun ayrıntılarıyla ele alındığı programa konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayın “Üst Düzey Panel” bölümünde Başkan Hasan Kılca, belediye olarak turizm alanında hayata geçirdikleri yatırımları anlatarak söz konusu projelerde özellikle engellilere yönelik uygulanan düzenlemelerden bahsetti.

"Tüm projelerimizi engellilerle empati kurarak hayata geçiriyoruz''
Çevrimiçi olarak da takip edilen ve iki gün süren çalıştayda Konya’yı Hazreti Mevlana’nın, Hazreti Şems’in, tarihin, medeniyetin ve turizmin şehri olarak tanımlayan Hasan Kılca; yerel yönetimler olarak yürüttükleri çalışmaların anlatılması ve yeni projelere kapı aralaması bakımından UCLG MEWA tarafından düzenlenen programı önemsediklerini söyledi. "Hepimiz engelli adayıyız" diyen Kılca; özellikle son 1520 yıldır engellilerin toplumsal yaşama katılımı konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Eğer her birimiz engelli kardeşlerimiz gibi düşünür, onların yerine kendimizi koyar ve buna göre hareket edersek; yani empati yaparsak hayat hepimiz için çok daha kolay ve güzel olur diye düşünüyorum. Bu bağlamda 25 yıllık belediyecilik geçmişi olan bir belediye başkanı olarak gerek projelerimizde gerekse ilçemizdeki tesislerimizde, parklarımız ve daha birçok yaşam alanında engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyoruz. Belediye meclis üyelerimizin ilk sırasında bir engelli bulunuyor. Dolayısıyla engellilerimizin fikir ve önerilerini önemseyerek empatiyi ön planda tutarak her işimizi hayata geçiriyoruz. Obruk Hanı restorasyonumuz devam ediyor. Restorasyon çalışmamız tamamlandı şu anda çevre düzenlemesi yapıyoruz. Buraya da bir engelli asansörünü projeye dahil ederek engelli hemşehrilerimizin de burayı görmelerini amaçlıyoruz. Yine ilçemize Engelli Yaşam Merkezi kazandırıyoruz. Yakın bir zamanda temelini atacağımız bu projemizle engelli kardeşlerimizin eğitiminden rehabilitasyonuna, sosyalleşmelerinden istihdamlarına kadar birçok katkı sunmuş olacağız. Yine Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimiz de Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atıyor. İlçemizde turizm alanında hayata geçirdiğimiz 'Lavanta Bahçemiz' de yine engelli kardeşlerimizin gezip görebileceği bir şekilde tasarlandı. İlçemize kazandıracağımız bir başka projemiz de 'Doğal Yaşam Merkezi'. Burası da yine engelli meclis üyemizin de katkılarıyla projelendirdiğimiz ve engellilerin rahatça hareket edebilecekleri bir yer olacak. Karavan parkımız, Bozdoğan karşılama merkezimiz de yine engellilerimiz düşünülerek hayata geçirildi geçiriliyor. Bilindiği gibi Konyamızda obruklar bir hayli fazla. Buraların turizme kazandırılması amacıyla Jeopark Projemiz var. Yine Boncuklu Höyük ile Savatra Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. Bu projelerimizle ilgili olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızı da yine engellilerimizi düşünerek şekillendirdik. Dolayısıyla bu ve daha birçok projemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya onları hayatın merkezinde tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

UCLG MEWA genel Sekreteri’nden Karatay Belediyesine kutlama
Başkan Hasan Kılca’nın konuşmasının ardından söz alan UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, engellilerle ilgili projeleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Mehmet Duman, “Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca, sadece 15 dakikada engellilerin hayatlarına dokunacak onlarca proje saydı. Ancak hepsinden öte Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri arasında ilk sırada bir engelli kardeşimizin olması ayrıca bir kutlama vesilesi. Bu aynı zamanda Karatay Belediyesi’nin projelerini hayata geçirirken engellileri ne kadar önemsediğinin de bir göstergesi. Karatay Belediyesi’nin karar alma mekanizmasında uyguladığı bu tutumun diğer tüm belediyelerce de örnek alınması gerektiğini düşünüyor ve Karatay Belediyesini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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