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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ-KOP iş birliğiyle enerji tüketimini azaltan proje geliştirildi

İHA

SÜ-KOP iş birliğiyle enerji tüketimini azaltan proje geliştirildi

Selçuk Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında enerji tasarrufunun sağlanması ve bu alanda verimliliğin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.
Selçuk Üniversitesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı kapsamında desteklenen Akıllı ve Yeşil Kampüs Uygulaması Projesi’nin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokol imzalandı. Proje ile Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nün enerji verimliliği yüksek, enerji ölçüm ve yönetiminin yapıldığı, akıllı ve yeşil kampüs statüsüne çıkarılması hedefleniyor. Kampüs içerisindeki Tıp Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi binasına elektrik, doğal gaz, sıcaklık ve hava kalitesini ölçen cihazlar takılarak verimlilik uygulamaları da yapılacak. Ölçülen veriler ve geliştirilecek yazılımlar ile gerekli analizler yapılarak verimlilik uygulama noktaları belirlenecek. Proje, ayrıca kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sağlayan enerji tüketimini ölçmek için merkezî bir platform içerecek. Proje ile uygulama yapılan binalarda elektrik giderinin yüzde 510, doğal gaz giderinin en az yüzde 30 civarında azaltılması ön görülüyor.

“Ülke ekonomisine de katkı sağlayacak"
Protokol imza töreninde konuşan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Günlük hayatın en önemli argümanlarından biri enerji. Türkiye’de kişisel kullanımın ve sanayideki üretimin artmasıyla birlikte enerji tüketimi de her geçen gün artıyor. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik oluşturulan politikamız çerçevesinde bu yıl çağrıya çıkıldı. Üniversitemiz tarafından binalardaki enerji tüketiminin azaltılması, verimliliğin artırılmasına yönelik hazırlanan proje, mali desteğe hak kazandı. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu proje uygulandığı zaman ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Bütün sektöre örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

“Projelerimiz topluma öncü oluyor"
Akıllı ve Yeşil Kampüs Uygulaması Projesi’ne verdikleri destekten dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, “Üniversitemizin ortaya koymuş olduğu projeler, tamamen toplumun farkındalığını artıran ve topluma öncü olan projelerdir. Selçuk Üniversitesi, şehrimizin ve ülkemizin daha iyi noktalara gelmesinde öncü olan kurumlardan biri. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol de bu kapsamda ortaya konulan bir proje. Diğer üniversitelere ve kurumlara örnek olacak Akıllı ve Yeşil Kampüs Projesi ile enerji tüketiminin arttığı bir dönemde enerjinin verimli kullanılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Enerji verimliliği için yerli ve milli yazılım geliştirilecek
İki etaptan oluşacak projenin “Yeşil Kampüs” başlığı altında kampüs yerleşkesinde belirlenecek binalarda elektrik tüketim ölçümleri yapılacak ve elde edilecek verilerin değerlendirilmesi amacıyla özel olarak web tabanlı yazılım geliştirilecek. “Akıllı Kampüs” başlığında ise hedef binalarda enerji tüketimini azaltmak amacıyla ip tabanlı akıllı vanalar, iç ortam ısısı, hava kalitesi gibi parametreler kullanılacak wifi destekli sensörler kullanılacak. Oluşturulacak Akıllı Bina Yönetim Modülü’ne entegre edilecek hareket sensörleri, led aydınlatmalar, sensörlü lavabo armatürleri sayesinde enerji tüketiminin azaltılması sağlanacak. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilecek olan yazılımlar ile enerji yönetiminde bölge ve ülke ölçeğinde rol model oluşturulması hedefleniyor.

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