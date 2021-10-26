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Prof. Dr. Nebi Özdemir, “Tarihsel şahsiyetin 8 asra aşan bir yaşamı var"

İHA

Prof. Dr. Nebi Özdemir, “Tarihsel şahsiyetin 8 asra aşan bir yaşamı var"

Konya'nın Akşehir Belediyesinin öncülüğünde Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında Burdur'da konferans veren Prof. Dr. Nebi Özdemir, tarihsel bir şahsiyet olan Nasreddin Hoca'nın 8 asra aşan bir yaşamı olduğunu söyledi.
Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi öncülüğünde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla, Prof. Dr. Nebi Özdemir tarafından Burdur’da bir konferans verildi.
Tüm dünyanın tanıdığı, öğütlerinden feyz aldığı hikmet ve nükte dehası Nasreddin Hoca’nın vefatının 737. yılında kendisini rahmet ve minnetle anarak sözlerine başlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Devrinin önde gelen ulemalarından dersler almış, müderrislik ve kadılık gibi makamlarda bulunmuş olan Hocamız; mütevazi yaşantısı ile halkın dili, gözü ve kulağı olmuştur. Toplumda gördüğü aksaklıkları ve yanlışları nükteli bir üslupla eleştirmiş; incitmeden, kırmadan ve rencide etmeden olumsuzlukları dile getirmiştir. Yunus Emre ve Mevlana Hazretleri’nin şiirle verdiği öğütleri, o nükte ve latife ile vermiştir. Her kıssası olumlu davranışlara teşvike, olumsuz davranışları önlemeye yöneliktir. Her bir nüktesinde insanları, gülümseyen bir yüz ifadesinin arkasından, tefekküre yönlendirmiştir. Hayatın faniliğindeki derin manayı idrak etmiş, olumsuz gördüğü herkesi ince nükteleriyle eleştirmekten çekinmemiş; dünyada herkesin bildiği, tanıdığı bir filozoftur. Kıssalarındaki hikmeti, 8 asır sonrasında hala anlamaya, anlatmaya ve hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Atasözü haline gelen kıssalarıyla her zaman aramızda olan Nasreddin Hocamız; hayat anlayışı, ince zekası ve yüzyıllardır dillerde dolaşan fıkralarıyla düşünce dünyamıza ışık olmuştur. Nasreddin Hocamızı ülkemizde ve dünyada daha iyi bir şekilde anlatabilmek tanıtabilmek için ulusaldan, uluslararası etkinliklere; bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlere kadar, Hoca’mız adına yapılan tüm değerli çalışmaları son derece önemsiyoruz” diye konuştu.

"Nasreddin Hoca Bütün Türk Dünyasının ortak değeridir"
Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu ise, "Büyük zeka ustası Nasreddin Hocamızın manevi huzurunda sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyduğumu belirtmek isterim. Yıllar önce bir vesile ile Orta Asya Türk Devletlerinde bulundum. Nasreddin Hoca adına mesela Özbekistan’da 12 ciltlik bir eserin yayınlandığını biliyorum. Türkmenistan’da 9 ciltlik bir eserin yayınlandığını biliyorum. Bütün Orta Asya Türklüğünde Nasreddin isminin Nısreddin olarak birçok çocuğa isim olduğunu biliyorum. Özellikle Özbeklerin Nasreddin Hoca’ya kendilerinden olduğu muazzam bir saygı için sahip çıktıklarını biliyorum. Demek ki, bu mübarek insanımız yalnızca Anadolu topraklarının temsilcileri, maliki değiller. Bütün Türk Dünyasının ortak değeridir “ dedi.

"Akşehir; Türkiye’de değil, Dünya’nın mizah başkenti olarak markalaşmaya başladı"
MAKÜ Avşar Han Salonunda gerçekleştirilen konferansta Akşehir’in çok verimli ve herkesi mutlu ettiren bir kent olduğunu vurgu yapan Prof. Dr. Nebi Özdemir, ‘Nasreddin Hoca Gibi Düşünmek’ konulu konferansında “Akşehir; Türkiye’de değil, Dünya’nın mizah başkenti olarak markalaşmaya başladı. Bütün hedefimiz buydu zaten, Dünyanın önemli mizah başkenti olarak Akşehir’i bu açıdan çok önemli buluyorum, çalışmalarını destekliyorum. Elbette bilimsel çalışmalarımız kendi mecrasında devam ediyor. Bizler hepimiz Nasreddin Hoca’nın torunlarıyız. Sizler aslında çözümleyici akla sahip oluyorsunuz. Eleştirel mantığa sahip oluyoruz. Eleştirel düşüncenin tutkunu oluyoruz. Şu soru çok doğru bir sorudur. Vefatının 737. yılını anmak için burada toplanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tarihsel bir şahsiyetin 8 asra aşan bir yaşamı var. Herhalde fiziksel bir yaşamla açıklanamaz bir kavramdır” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Nebi Özdemir’e konferansının sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saati takdim edildi. Başkan Akkaya Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu’na, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Durmuş Acar’a da Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
Konferansa; Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Durmuş Acar, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akademisyenler ile üniversite öğrencileri katıldı.

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