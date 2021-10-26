Soluk borusuna ekmek kaçan müşterisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

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Yasin URAL/ KONYA, (DHA)KONYA'da, lokantada çalışan Diyar Barıştıran (21), soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisinin nefes alabilmesini 'Heimlich manevrası' yaparak sağladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül'de, Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokak'taki lokantada meydana geldi. Yemek yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşteri, yanına koşarak gelen lokanta çalışanı Diyar Barıştıran'a nefes alamadığını işaret etti. Bunun üzerine Barıştıran, müşterisine 'Heimlich manevrası' ile müdahale ederek, nefes almasını sağladı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-10-26 10:21:18



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