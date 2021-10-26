Selçuk Üniversitesi ile HEGEM arasında iş birliği

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile T.C. Anayasası, Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı, İnsan Hakları Eylem Planı ve sonrasında çıkartılacak ilgili mevzuatlarda belirtilecek amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmalar yapılması, şiddetle sivil mücadele ekseninde suç mağdurları ve faillerinin yeniden sosyal uyumuna yönelik etkin hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor. Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif faaliyet projelerinin yapılması hedeflenen protokol çerçevesinde “insan hakları, önleyici rehberlik, koruyucu hukuk, onarıcı adalet ve sağlıklı yaşlanma” konularında etkin hizmet modellerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, rektörlük makamında düzenlenen protokol töreninde, protokolün şiddetle mücadele çalışmaları ve farkındalığın artırılması açısından önemini belirtti. Selçuk Üniversitesi olarak eğitim noktasında bölgenin en güçlü kurumları arasında yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Bu kapsamda HEGEM Vakfının çalışmalarına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İş birliğimizin, şiddetle mücadele konusunda hem öğrencilerimize hem de bölgeye yönelik farkındalık oluşturacağını umut ediyoruz. Protokolümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

HEGEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Ada da Selçuk Üniversitesinin bölgesinde güçlü akademik kadrosuyla köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Selçuk Üniversitesi ile önemli bir protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Ada, “HEGEM Vakfı, Adalet Bakanlığı ve 27 üniversite iş birliğinin sağlanması kapsamında Selçuk Üniversitesi ile protokol imzalamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Rektörümüze katkı ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aksoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ada, iş birliği protokolünü imzaladı.

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