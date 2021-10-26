Hadim Kaymakamı mezun olduğu üniversitede konferans verdi

Konya'nın Hadim İlçe Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, mezun olduğu Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kaymakamlık görevi ve sınav süreçleri üzerine konferans verdi.

Yıllar önce mezun olduğu okula kaymakam olarak gelen Mehmet Ali İmrak, kendisinin de bu okulun Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduğunu hatırlatarak, KPSS sınav süreci, kariyer meslekler ve kaymakamlık sınav süreçleriyle ilgili tecrübelerini paylaştı. Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaymakam İmrak, “Bugün sizlerin oturduğu bu sıralarda, 11 yıl önce eğitim almış biri olarak eminim ki siz birkaç yıl sonra benim bulunduğum kürsüde olacaksınız ve sizlerden sonra gelecek olan arkadaşlarınıza öneri ve tavsiyelerde bulunacaksınız. Yeter ki hedefleriniz doğrultusunda azim ve kararlılığınızı koruyun” şeklinde konuştu.

Konferansın gerçekleştirilmesine desteklerinden ötürü Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’a ve konferans süresince ev sahipliği yapan SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem Özlük’ e teşekkür ederek bir süre sohbet etti.

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