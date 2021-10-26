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Başkan Kağnıcı: “MÜSİAD Konya’yı ve şehrimizi yeni ufuklara taşıyacağız”

İHA

Başkan Kağnıcı: “MÜSİAD Konya’yı ve şehrimizi yeni ufuklara taşıyacağız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye ve Konya’nın kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Konya’yı yeni ufuklara taşıyacaklarını söyledi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı ve yeni yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Kağnıcı, 1993 yılında şehrin yetiştirdiği çok değerli vefakar iş adamları ile hedefi, azmi ve ideali olan bir yolculuğa başlayan MÜSİAD Konya’nın, ülkesi ve şehri için birlikte üretmek, kazanmak, büyümek ve büyütmek isteyen bir anlayışı benimsediğini ifade etti. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da birlikte hareket ederek, Türkiye ve Konya’nın kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Hilmi Kağnıcı, “MÜSİAD Konya’nın bugünlere gelmesinde, çatısı altında görev alan tüm yönetici ve üyelerimizin payı oldukça büyüktür. Profesyonel kadrosundan en üst yöneticisine kadar, emeği geçen bütün herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, vefat eden üyelerimize de Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket eden yeni yönetimimiz özverili ve fedakarca çalışmaya başlamıştır. Yeni yönetim kurulu olarak geçmişten edindiğimiz tecrübelerle bugünün yeniliklerini birleştirerek MÜSİAD Konya’yı ve şehrimizi yeni ufuklara taşıyacağız” dedi.

“Konya, ekonomisiyle ülkesine ciddi katkı sağlayan bir şehir haline gelmiştir”
Ülke ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini, insanlığın bir süredir ekonomik, sosyal, siyasi ve beşeri boyutları olan büyük bir sağlık kriziyle mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Kağnıcı, “Yaklaşık 2 yıl önce hayatımıza giren Covid19 salgını aşılama oranının yükselmesi ile etkisini yitirmektedir ve halen gündemimizi işgal etmeyi sürdürmektedir. Aynı zamanda salgının sarsıntılarını ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda hissetmeye devam ediyoruz. Bu denli bir krizin ardından hayatın eski normaline dönmesi zaman alacaktır. Bu süreçte yaşananlar artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermiştir. Son iki yıla damgasını vuran bu salgın, bireylerin hem kendilerine, hem içinde bulundukları topluma, hem de küresel ölçekte tüm alışılmışları değiştirmiştir. Türkiye, gelişmiş ekonomilerin bile büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başarmıştır. Başta ekonomik büyüme olmak üzere, ihracat ve yatırımlarda rekor artışlar elde etmiştir. Özellikle şehrimizdeki ihracat oranlarındaki ciddi artış, bunun en belirgin göstergesidir. Ülkemizin tarım, ticaret ve sanayi başkenti konumundaki Konya, önümüzdeki yıllarda da ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya, ihracat rakamlarını artırmaya, ülkesini büyütmeye devam edecektir. Sahip olduğu geniş tarım alanları, coğrafi konumu ve ürettiği birçok tarım ürünüyle Türkiye’nin 'Tarım Başkenti' olarak da adlandırılan Konya, son yıllarda sanayide yapılan yatırımlarla artık sanayi şehri olarak da adlandırılmaktadır. Ülke ekonomisine, hem tarım üzerinden hem de sanayi üzerinden ciddi oranda katkı sağlayan Konya, sanayi ve ticaret alanında da lokomotif şehirleri arasında yer almaktadır. Ekonomik, kültürel ve turizm sektörlerinde ülkemize örnek teşkil eden şehrimiz, ‘Birlikte Konya’yız’ sloganı ile hareket ederek, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının uyumlu çalışmasıyla başarılarına başarı katmıştır. Bu başarıların hep birlikte hareket ederek daha da artacağına inancımız tamdır. Bugün Konya, ekonomisiyle ülkesine ciddi katkı sağlayan bir şehir haline gelmiştir. Şehrimiz, ihracatta yeni bir rekor kırarak, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 43,8’lik artışla 2 milyar 189 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir” şeklinde konuştu.

“Ziyaret ettiğimiz ülkelerde Konya’nın gücünü hep birlikte göstermeliyiz”
Türkiye ve Konya’nın gelecek yıllarda önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için, gece gündüz çalışan MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonu’nun (MEKİK) oldukça önemli programlar icra ettiğini dile getiren Kağnıcı, “Önümüzdeki yıllarda MEKİK ile birlikte birçok iş seyahatleri ve şehrimizde iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda da yabancı iş insanlarını şehrimizde misafir edeceğiz. Çalışmalarımıza ilk olarak Kazakistan ile başladık. Kazakistan ile hem var olan ticaretimizi hem de ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak ve aynı zamanda da kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek için Türkiye Kazakistan B2B Programı düzenledik. 40’ı aşkın Kazakistanlı iş adamı heyetini şehrimizde misafir ettiğimiz programımız kapsamında Kazakistanlı iş adamlarıyla çalışmak isteyen ve Kazakistan’a yatırım yapmak isteyen tüm Konyalı sanayici ve iş adamlarımıza kapılarımızı açtık. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırmak için düzenlediğimiz ve 3 gün süren programımız kapsamında 500’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Kazakistanlı heyet, Konya’da bulunmaktan memnun olduklarını ve oldukça verimli iş bağlantıları kurduklarını ifade ettiler. MÜSİAD Konya olarak, kazankazan politikasını yürüttüğümüz, yakın iş birliğe büyük önem verdiğimiz Afrika kıtasıyla ilgili de çalışmalarımızı sürdürmekte oldukça kararlıyız. Bin yıllık tarihi bağlarımızın bulunduğu, ülkemizin en köklü ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan biri olan Afrika kıtası ile ticaret hacmi son yıllarda artmasına rağmen mevcut tablo yeterli değildir. 'Hedef Afrika' sloganıyla hareket ederek, Afrika ülkeleri ile ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere ticaret hacmini en üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum, özellikle yurt dışı iş gezilerimize yerel yönetimler, oda başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin de katılmalarını arzu ediyoruz. Böylece büyük bir güce sahip olduğumuzun mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde Konya’nın gücünü hep birlikte göstermeliyiz. MÜSİAD Konya Şube Başkanı ve aynı zaman da Türkiye Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı olarak Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Formu’na katılım sağladık. 3 gün süren iş formunda Nijer Sanayi ve Ticaret Bakanı Gado Sabo Moctar ile bir araya gelerek Nijer ile Konya arasındaki ekonomik bağların nasıl güçlendirilmesi gerektiği konusunu masaya yatırdık. Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ticaret Ataşesi Yusuf Biçer ile birlikte Kongo'dan gelen yatırımcılarla İki ülke ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliği alanında atılacak adımlara yönelik fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

“’Model Bir Şehir: Karbon Nötr Konya’ konusunun önemine dikkat çekmek istiyoruz”
MÜSİAD’ın, yurt içinde 89 şubesi, yurt dışında 95 ülkede 225 irtibat noktası, toplamda 11 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük destekleyicisi ve paydaşı olduğunu vurgulayan Kağnıcı, “MÜSİAD’ın üyesi bakımından en büyük ve en etken şubesi MÜSİAD Konya olarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisi canlandıracak, şehrimizin vizyonuna değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda şehrimiz için hayati öneme sahip Mavi Tünel, KOP İdaresi, Endüstri Bölgesi ve Lojistik Merkezin Konya’ya kazandırılması noktasında, raporlar hazırlayıp kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu projelerin gerçekleşmiş olmasının açıkçası haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD Konya olarak, bugünlerde “Model Bir Şehir: Karbon Nötr Konya” konusunun önemine dikkat çekmek istiyoruz. Konuyla ilgili hızlı bir şekilde hareket ederek şehrimizin Avrupa’nın ilk karbon nötr şehri olması için bir proje çalışması acilen yapılmalıdır. Konya’nın karbon nötr şehir olması sıradan bir hadise değildir. Beş yıl önceki çevre deyince ilk akla gelen algıdan tamamen farklıdır. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği nedeniyle dünyanın büyük bir kuraklık ve kıtlıkla karşı karşıya kalma riski vardır. Türkiye’nin en temiz, gecekondu probleminin olmadığı, şehir planlamasının daha kolay yapılabildiği ve en düzenli organize sanayi bölgelerine sahip şehri olan Konya, kuraklık ve kıtlığa karşı da kendi kendine yetebilen bir şehir olmalıdır. Şehrimiz için konuyla ilgili önemli ve ciddi adımların bir an evvel atılması gerekmektedir. Bizlerin tek amacı Konyamızın sanayisini ve ekonomisini güçlendirmek, istihdamına katkı sağlamaktır. Bunun için düşünüyor ve çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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