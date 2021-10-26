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Olta avcısı gibi görünüp ağla avlanmaya 21 bin 822 lira ceza

İHA

Olta avcısı gibi görünüp ağla avlanmaya 21 bin 822 lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sportif amatör avcısı gibi görüntü vererek, sadece amatör avlanmaya izin verilen ada açıklarında, göl sularına ağ atarak balık avı yaptığı öne sürülen kişiye 21 bin 822 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Beyşehir Gölü’nde avcılığın serbest yapıldığı dönemde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontrolleri devam ediyor. Beyşehir Gölü kıyılarında, karanın yanı sıra göl üzerinde de tekneyle denetim yapan Su Ürünleri Koruma ve Kontrol görevlileri, Beyşehir Gölü’nde kendisine amatör balıkçı görüntüsü vermek suretiyle sadece olta ile amatör avcılığa izin verilen Üstünler Adası açıklarında yasak olmasına karşın göl sularına ağ serip balık avı yaptığı belirlenen M.S.’yi suçüstü yakaladı. Ekipler, kendisini sportif amatör olta balıkçısı gibi gizleyerek ağ attığını belirledikleri kişinin botunda yapılan incelemede 800 metre misina ağ ile bu ağlarla avı yapılmış balıklar ele geçirdi. Canlı olduğu görülen balıklar görevliler tarafından göl sularına yeniden salınırken, yasa dışı avlanan kişiye ticari ruhsatı olmadan, ticari balıkçılık yapmaktan 21 bin 822 liralık idari para cezası kesildi.

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