Nasreddin Hoca’nın ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında öğle namazı öncesi Nasreddin Hoca’nın ruhu için Kuranı Kerim tilaveti yapılarak Mevlidi Şerif okundu.

Akşehir İplikçi Camisi’nde; Akşehir Belediyesi ve ilçe müftülüğü organizasyonuyla yapılan etkinlikte camiyi dolduran cemaat, uranı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif dinledi. Öğle namazının kılınmasının ardından camiye gelen cemaate, Akşehir Belediyesi tarafından mevlid şekeri ikramı da yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da mevlid şekeri ikramı sırasında vatandaşlarla bir araya geldi.

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